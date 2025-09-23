Gastrô Brasília 2025: confira todos os vencedores do prêmio

A jornalista do Correio Liana Sabo recebeu homenagem especial no Prêmio Gastrô 2025. Ao lado dela, o presidente do Correio, Guilherme Machado (E); o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo; e vice-presidente institucional do Correio, André Lamounier - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense, a Revista Encontro e a a Del Maipo premiaram, na noite desta segunda-feira (22/9), os melhores da gastronomia do Distrito Federal. A edição de 2025 do Prêmio BRB de Gastronomia — Encontro Gastrô Brasília agraciou 41 categorias entre restaurantes, profissionais da gastronomia e estabelecimentos no geral. A entrega dos prêmios ocorreu no Brasília Palace Hotel, com apresentação do vice-presidente do Correio, André Lamounier.

A jornalista do Correio Liana Sabo recebeu uma homenagem especial e foi a primeira agraciada da noite. Coube ao presidente do Correio, Guilherme Machado, entregar a ela uma placa em reconhecimento ao trabalho na cobertura gastrônomica em Brasília, da qual é pioneira no Centro-Oeste.

"Neste ano, fui surpreendida. Por acaso, no início da primavera, no dia do meu aniversário", disse a jornalista, que foi aplaudida com entusiamo e recebeu um Parabéns pra você. É a primeira vez que eu estive do outro lado do balcão. Sempre venho para entregar os prêmios, mas desta vez fui homenageada. Fico até um pouco constrangida, mas consciente do trabalho que realizei durante mais de meio século aqui no Correio Braziliense", disse à reportagem. "Estou sempre ajudando, colaborando, entregando prêmios e agora é muito emocionante ser a homenageada", ressaltou.

Guilherme Machado destacou a atuação da profissional, que está há 57 anos no Correio — desde que chegou em Brasília, em 1968. "Liana Sabo é um dos pilares do Correio Braziliense. Uma mulher guerreira", disse o presidente. "A gastronomia do Distrito Federal deve muito a essa mulher, que sempre foi uma crítica, mas sempre criticando positivamente, criticando para fazer com que as pessoas caminhassem para a frente. E a Liana, com todo o seu conhecimento, o seu prestígio, sabe fazer isso como ninguém", completou Guilherme Machado, acrescentando estar feliz por entregar a homenagem.

Sobre o Gastrô, o presidente do Correio destacou à reportagem que o prêmio se tornou uma referência em Brasília. “Nos bons restaurantes, sempre se vê a placa do prêmio. Para nós, é uma felicidade, porque, a cada ano que passa, o sucesso é maior e o evento se torna mais prestigiado”, afirmou.

Ele também comentou sobre a relevância do setor para a cidade. “A gastronomia em Brasília é muito importante, tem um papel fundamental na economia da capital. Por isso, premiar os grandes, os melhores de Brasília, é um prazer muito grande”, enfatizou.





Formato

O Encontro Gastrô ganhou novo formato e votação em dois turnos, para dar mais transparência e representatividade à escolha dos vencedores. O processo de seleção começou com votos de 50 jurados, divididos em cinco grupos e participação do público on-line. Dessa primeira etapa, saíram os três mais votados de cada categoria. No segundo turno, a votação popular on-line definiu os campeões em grupos como Diversão, Lanches e Guloseimas, Restaurantes/Boa Mesa, Restaurantes/Alta Gastronomia e Profissionais, além do Melhor Restaurante de Brasília e do Restaurante Revelação de 2025. Ao todo, a premiação contou com 379 mil votos nos dois turnos.

"Antes, a votação era feita em um turno único com jurados e internet. Daí nós recebemos uma reclamação justa de que nem todos os jurados foram em todos os restaurantes concorrentes. Com a participação do público on-line, há mais engajamento e valorização de cada estabelecimento que concorre", explicou André Lamounier. "Muito mais do que uma premiação, o Encontro Gastrô se propõe a celebrar a gastronomia da cidade. O engajamento da comunidade é uma demonstração inequívoca do sucesso do evento. A premiação mobiliza a comunidade", completou.

A cerimônia também marcou o lançamento da 13ª edição do anuário Encontro Gastrô — O Melhor de Brasília, considerado o guia mais completo do setor. A edição deste ano tem 274 páginas e indicações de estabelecimentos gastronômicos espalhados por diversas regiões da capital.

Premiados

A vencedora em Bufê de Festa, Renata La Porta Buffet, destacou que um mercado forte se faz com bons concorrentes. "A gente tem os 365 dias do ano pra trabalhar, amanhã é o dia em que comemoramos. A partir de quarta-feira, a gente tem que se superar, porque a gente tem uma responsabilidade. Cada vez mais, as pessoas acham que ganhar um prêmio é só alegria, mas aumenta a responsabilidade, e as pessoas vão com muita expectativa. A gente se esforçou muito esse ano, investiu muito em equipamento, a gente investiu muito em treinamento, e a gente sentiu que a gente fez um boom", comemorou Renata.

O bar de vinho e cerveja Patinho Feio ganhou como Novidade do Ano/Diversão. Inaugurado em junho de 2025, o estabelecimento propõe o melhor dos dois mundos: boteco com chopp gelado e bons vinhos. Pedro Caetano, sócio do Patinho Feio, recebe a notícia com felicidade. "É um sinal de que a gente está no caminho certo. A gente fica feliz e vai continuar trabalhando firme", garantiu.

O Prêmio Especial Del Maipo de Melhor Mercado e Praça de Alimentação foi para o Mané Mercado, que expandiu recentemente e está com uma filial em Águas Claras. O sócio Saulo Sarmento comemora mais essa conquista. "Está sendo incrível. A gente está descobrindo o que é Águas Claras. Então, é o começo de um trabalho, de uma jornada. A gente está muito feliz porque a cidade mesmo abraçou a gente", ressaltou.

Sarmento falou sobre a felicidade que vem junto ao prêmio e adiantou que já há planos para o futuro. "É uma conquista e um reconhecimento magníficos. A gente agora vai para a expansão nacional do mercado. Levar Brasília para o Brasil", assinalou.













VEJA A LISTA COMPLETA DOS VENCEDORES

PRÊMIOS ESPECIAIS

Prêmio Especial Sebrae: Ticiana Werner Restaurante & Wine Bar



Prêmio Especial Del Maipo: Mané Mercado



Homenagem Especial — Liana Sabo

DIVERSÃO

Bar/Botequim: Caju Limão



Bar de Vinhos: IVV Swinebar



Carta de Cervejas: Villa Carioca



Carta de Drinques: Bar 16 (B Hotel)



Gastrobar: Izzi Wine Garden



Novidade do Ano/Diversão: Patinho Feio

LANCHES E GULOSEIMAS

Brunch: Casa Almeria



Bufê de Festa: Renata La Porta Buffet



Cafeteria: Belini Café



Chocolateria/Doceria: Sweet Cake Doceria



Confeitaria e Salgados: Casa de Biscoitos Mineiros



Gelateria/Sorveteria: Fabricio Tonon Gelateria



Hambúrguer/Sanduíche: Páprica Burger



Padaria: La Boulangerie



Novidade do Ano/Lanches e Guloseimas: Lilie Pâtisserie & Boulangerie

RESTAURANTES/BOA MESA

Bufê Self Service: Coco Bambu



Churrascaria: Fogo de Chão



Cozinha Light/Salada: Green’s



Feijoada: Lake’s



Peixes/Frutos do Mar: Coco Bambu



Pizzaria: Fratello Uno



Restaurante de Hotel: Oscar (Brasília Palace)

RESTAURANTES/SABORES REGIONAIS



Árabe: Marzuk



Cantina/Trattoria: Papà Cucina



Cozinha Brasileira: Xique-Xique



Cozinha do Mundo: Don Léon



Japonês: Soho

RESTAURANTES/ALTA GASTRONOMIA



Bistrô: Marie Cuisine



Carne/Parrilla: Chard by Chicago Prime



Carta de Vinhos: Trattoria da Rosario



Cozinha Contemporânea: Bloco C



Cozinha Variada: Almeria



Italiano: Trattoria da Rosario

RESTAURANTE REVELAÇÃO



Cantina Gratinata

MELHOR RESTAURANTE DE BRASÍLIA



Marie Cuisine

PROFISSIONAIS



Chef do Ano: Rosario Tessier (Trattoria da Rosario)



Chefs Revelação: Renato Araújo/Daiti Ieda (Gurumê)



Maître: Henio Rodrigues (Trattoria da Rosario)



Sommelier: Leonildo Santana (Dom Francisco da Asbac)

