Brigadistas florestais iniciam curso no Parque Nacional de Brasília

O curso terá aulas teóricas e práticas ministradas pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do Ibama - (crédito: | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

Começou nesta segunda-feira (6/4) o curso de formação de brigadistas florestais no Parque Nacional de Brasília. O treinamento é feito pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF), e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A capacitação continua até sexta-feira (10), com carga horária de 40 horas, e integra as ações do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif), coordenado pela Sema-DF. Durante o treinamento, os brigadistas serão capacitados para prevenir e enfrentar incêndios florestais.

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A formação vai abordar desde conceitos básicos e legislação até técnicas operacionais de combate ao fogo. O curso conta com aulas teóricas e práticas ministradas pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do Ibama. Entre os conteúdos previstos, estão a organização e segurança em campo, o manejo integrado do fogo, o uso de equipamentos e ferramentas, o comportamento do fogo, o combate a incêndios florestais, as técnicas de queima controlada e os procedimentos de desmobilização.

Seca

Entre maio e setembro, acontece o período de secas no Distrito Federal, caracterizado por baixa umidade relativa do ar e aumento na frequência das queimadas. Nesse cenário, é comum o aumento na incidência de incêndios florestais, favorecidos pela vegetação seca. Com essas condições, medidas de prevenção e combate a incêndio passam a ser necessárias para diminuir os impactos da seca na qualidade de vida da população.