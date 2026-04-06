Servidores da assistência social suspendem greve após acordo

Servidores votaram a favor da proposta do GDF e suspenderam a greve nesta segunda-feira (6/4) - (crédito: Luiz Francisco/CB/DA Press)

Por Luiz Francisco*

O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do GDF (Sindsasc) suspenderam, nesta segunda-feira (6), a greve que havia começado em 10 de março. A decisão ocorreu durante assembleia em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) após os servidores votarem a favor da proposta feita pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

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O movimento foi confirmado após o Sindsasc pleitear uma pauta de 19 itens, dos quais foram vetados os tópicos financeiros. Mesmo assim, houve maioria em torno do fim da greve após a redução da jornada de trabalho.

A aprovação da proposta estabelece os direitos à jornada de trabalho de sete horas diárias, um Grupo de Trabalho (GT) para discutir critério de ingresso na carreira e segurança nas unidades de atendimento e abono dos dias parados durante a paralisação.

Segundo Clayton Avelar, presidente do Sindsasc, o item mais "importante" da proposta é a diminuição das horas diárias de trabalho. "Nós somos uma carreira com muito adoecimento, e a gente acredita que a redução em uma hora da jornada de trabalho vai melhorar a qualidade de vida dos servidores e manter a quantidade de atendimentos", afirma.

Apesar da aprovação da proposta, os servidores do sindicato ainda protestam pela implementação dos itens com impacto financeiro no Palácio do Buriti onde, até as 23h59 desta segunda-feira, os servidores podem conquistar os direitos. "A resposta que o governo está dando sobre esses tópicos é uma resposta negativa não apenas para nós, do Sindsasc, mas para outras categorias", declara Clayton. "Nós vamos continuar lutando por esses itens."

O Correio procurou o GDF para um posicionamento sobre a questão e aguarda retorno.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates