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"Cautela nas manifestações públicas", diz presidente do BRB em carta à CLDF

Nelson Antônio de Souza alegou auditorias em andamento no banco e disse que prestará esclarecimentos após conclusão dos trabalhos internos

"Cautela nas manifestações pública", diz presidente do BRB sobre adiamento de ida à CLDF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press. Nelson Souza, presidente do BRB .. o entrevistado do CB.Poder. Na bancada: Carlos Alexandre e Sibele Negromonte.)
"Cautela nas manifestações pública", diz presidente do BRB sobre adiamento de ida à CLDF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press. Nelson Souza, presidente do BRB .. o entrevistado do CB.Poder. Na bancada: Carlos Alexandre e Sibele Negromonte.)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, justificou o adiamento de sua participação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) citando a necessidade de cautela diante de investigações em andamento dentro da instituição. 

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Em ofício encaminhado ao presidente do colegiado, deputado distrital Thiago Manzoni (PL), o dirigente afirmou que o banco passa por “relevantes trabalhos de auditoria interna e auditoria forense”, o que, segundo ele, recomenda evitar manifestações públicas neste momento.

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Na carta, o presidente do BRB agradece o convite para participar da audiência pública e destaca a importância da transparência em processos dessa natureza. Ainda assim, pondera que o estágio atual das apurações exige prudência institucional. “Neste momento, o Banco de Brasília conduz relevantes trabalhos de auditoria interna e auditoria forense, o que recomenda extrema cautela nas manifestações públicas e institucionais sobre o tema”, informou no documento.

O dirigente também sinalizou que a ausência não significa recusa em prestar esclarecimentos ao Legislativo. De acordo com ele, a intenção é comparecer à comissão assim que os trabalhos forem concluídos. “Tão logo sejam finalizados, o BRB se colocará à disposição dessa Comissão para contribuir com os esclarecimentos que se fizerem necessários”, escreveu.

Convocação

Em reunião extraordinária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na manhã desta terça-feira (7/4), a convocação do presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, e do secretário de Economia, Valdivino de Oliveira, foi aprovada por unanimidade. A nova data da audiência pública para prestação de esclarecimentos sobre a situação do banco, no entanto, ainda não foi decidida. 

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 07/04/2026 11:41 / atualizado em 07/04/2026 11:52
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