Celina Leão fecha aliança com 12 partidos em busca da reeleição

Fechada nominata com os 12 partidos que apoiarão a reeleição da Celina Leão ao governo do Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

A governadora Celina Leão (PP) realizou uma reunião neste sábado (4/4) com a presença de representantes de 12 partidos. A ocasião serviu para fechar uma ampla aliança em busca da reeleição. A coligação conta com os seguintes partidos: PP, União Brasil, MDB, PL, Republicanos, Podemos, Cidadania, Mobiliza, Democrata (ex-PMB), DC, PRTD e Agir.

Celina conta com o apoio dos bolsonaristas, liderados pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e pela presidente do PL, deputada Bia Kicis (PL-DF), ambas pré-candidatas ao Senado. Ela também conta com o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) na campanha.

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O desafio é tocar a gestão, desviando-se de heranças negativas, como a crise do BRB e as finanças desorganizadas. Para isso, ela conta com o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, e a volta de Valdivino de Oliveira na Secretaria de Fazenda.