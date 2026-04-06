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Presidente do BRB adia ida à CLDF para prestar esclarecimentos

Nelson de Souza havia confirmado participação em audiência pública na CCJ, nesta terça-feira (7/4), mas informou ao Correio que a data de comparecimento será reagendada

Presidente do BRB não irá mais à CLDF para prestar esclarecimentos - (crédito: Fotos: Ed Alves CB/DA Press)
Presidente do BRB não irá mais à CLDF para prestar esclarecimentos - (crédito: Fotos: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, não irá mais à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) nesta terça-feira (7/4). Ele havia aceitado convite feito pelo deputado distrital Thiago Manzoni (PL) para participar de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e prestar esclarecimentos sobre a situação do banco. No entanto, Nelson informou ao Correio, na tarde desta segunda-feira (6/4), que a participação foi adiada e será remarcada para nova data, a ser definida "em comum acordo".

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Até o fechamento desta matéria, a pauta ainda estava na agenda do portal da CLDF, descrita como audiência pública para debater a "situação financeira do BRB, as necessidades de aporte na instituição pelo acionista controlador, as investigações envolvendo a operação fracassada de aquisição do Banco Master e as medidas de governança adotadas pela instituição". 

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O presidente da CCJ, Thiago Manzoni, ainda não se manifestou sobre o adiamento da audiência.

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 06/04/2026 19:18
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