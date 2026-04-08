Sindiatacadista-DF lamenta a morte da esposa do vice-presidente

O dia decorreu com luto e pesar para familiares e amigos de Patrícia Cardoso de Carvalho, esposa de Álvaro Silveira Júnior, vice-presidente do Sindicato Empresarial do Sistema Comércio (Sindiatacadista-DF). Patrícia faleceu na noite desta terça-feira (7/4), aos 53 anos, após 4 meses em tratamento contra um câncer de esôfago.

Descrita como um verdadeiro pilar para a família, Patrícia dedicou a vida à família. O velório aconteceu na Igreja Batista do Lago Norte, na tarde desta quarta-feira (8/4). No Campo da Esperança a família se despediu de Patrícia, com as últimas homenagens. Em nota, a Sindiatacadista-DF lamentou a morte, e expressou solidariedade aos amigos e familiares. O sepultamento foi realizado ao final da tarde, no Cemitério Campo.