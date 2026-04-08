Candangolândia recebe evento de música, moda e empreendedorismo

A quadra do Parque do Bosque, na Cangaolândia, irá receber o evento Young Beat, focado em música, moda e empreendedorismo. Reunindo moda urbana, cultura hip-hop, economia criativa e geração de renda, o evento tem entrada gratuita e acontece nos dias 18 e 19 de abril.
Para o primeiro dia, está programada uma feira de brechós e marcas independentes. Focando no ensino e cultura, também haverá rodas de conversas voltadas ao empreendedorismo na moda. As atividades incluem temas como gestão de marca, carreira criativa e desenvolvimento de negócios.
No domingo (19/4), além da continuidade da feira, o público também poderá acompanhar um desfile competitivo de moda streetwear, com marcas independentes apresentando seu trabalho e concorrendo a premiações em dinheiro (R$ 1.500 para o primeiro colocado, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro). No fim do segundo dia, haverá um baile black celebrando a música e a cultura hip-hop ao som dos DJs Chokolaty, Ketlen, Sidão, Sapo e J4K3.
Serviço:
Young Beat – Música, Moda e Empreendedorismo
Entrada gratuita
Local: Quadra coberta do Parque do Bosque, na Candangolândia (DF)
Sábado (18 de abril), das 10h às 18h
10h às 18h - Feira de brechós e marcas independentes
15h - Palestra e roda de conversa sobre Gestão de carreira artística
Kesseler (Cufa DF)
16h - Palestra e roda de conversa sobre Empreendedorismo cultural
Domingo (19 de abril), das 15h às 22h
15h às 22h - Feira de brechós e marcas independentes
18h - Desfile competitivo de moda streetwear
20h Baile black de encerramento com os DJs Chokolaty, Ketlen, Sidão, Sapo e J4K3