Candangolândia recebe evento de música, moda e empreendedorismo

Iniciativa em 18 e 19 de abril contará com palestras de empreendedorismo, música e um baile com temática black e hip-hop

Com dois dias de programação, o evento conta com palestras, música e desfile de moda - (crédito: Divulgação)
A quadra do Parque do Bosque, na Cangaolândia, irá receber o evento Young Beat, focado em música, moda e empreendedorismo. Reunindo moda urbana, cultura hip-hop, economia criativa e geração de renda, o evento tem entrada gratuita e acontece nos dias 18 e 19 de abril. 

Para o primeiro dia, está programada uma feira de brechós e marcas independentes. Focando no ensino e cultura, também haverá rodas de conversas voltadas ao empreendedorismo na moda. As atividades incluem temas como gestão de marca, carreira criativa e desenvolvimento de negócios.

No domingo (19/4), além da continuidade da feira, o público também poderá acompanhar um desfile competitivo de moda streetwear, com marcas independentes apresentando seu trabalho e concorrendo a premiações em dinheiro (R$ 1.500 para o primeiro colocado, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro). No fim do segundo dia, haverá um baile black celebrando a música e a cultura hip-hop ao som dos DJs Chokolaty, Ketlen, Sidão, Sapo e J4K3.

Serviço:

Young Beat – Música, Moda e Empreendedorismo

Entrada gratuita

Local: Quadra coberta do Parque do Bosque, na Candangolândia (DF)

Sábado (18 de abril), das 10h às 18h

10h às 18h - Feira de brechós e marcas independentes

15h - Palestra e roda de conversa sobre Gestão de carreira artística

Kesseler (Cufa DF)

16h - Palestra e roda de conversa sobre Empreendedorismo cultural

Domingo (19 de abril), das 15h às 22h

15h às 22h - Feira de brechós e marcas independentes

18h - Desfile competitivo de moda streetwear

20h Baile black de encerramento com os DJs Chokolaty, Ketlen, Sidão, Sapo e J4K3

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

postado em 08/04/2026 20:48 / atualizado em 08/04/2026 20:54
