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"BRB vai voltar a cuidar das pessoas" diz Celina Leão

Governadora falou sobre o papel da instituição durante evento do Sebrae no DF, na noite desta quarta-feira (8/4)

Celina Leão falou sobre o BRB em evento do Sebrae no DF - (crédito: Paulo Gontijo)
Celina Leão falou sobre o BRB em evento do Sebrae no DF - (crédito: Paulo Gontijo)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou, nesta quarta-feira (8/4), que o BRB deve retomar sua vocação como banco regional. A declaração foi feita durante evento promovido pelo Sebrae, em Brasília, que reuniu empreendedores para discutir o cenário econômico e políticas de incentivo ao setor.

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“Nosso banco, nosso BRB, vai voltar à vocação dele, que é ser um banco regional e cuidar das pessoas aqui do Distrito Federal e cuidar das mulheres”, disse a governadora.

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Segundo Celina, a orientação é que a instituição direcione recursos já garantidos para fomentar o empreendedorismo local, especialmente entre mulheres, em parceria com o Sebrae. A proposta é ampliar oportunidades de crescimento, acesso a crédito e geração de renda no DF.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 08/04/2026 21:02
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