Parlamentares pedem investigação e bloqueio de bens de Ibaneis

"Politicagem pura", reage Ibaneis ao pedido de investigação e bloqueio de bens no âmbito do caso BRB-Master - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Os deputados federais Érika Kokay (PT-DF) e Pedro Uczai (PT-SC) protocolaram, nesta semana, um pedido de investigação e bloqueio de bens do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), alegando que ele atuou na compra de ativos podres do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). Ao Correio, o ex-governador afirmou que a ação é "politicagem pura".

Os parlamentares protocolaram, junto à Procuradoria-Geral da República, notícia de fato pedindo que o órgão apure a suposta participação e a responsabilidade de Ibaneis Rocha no caso. No documento, sugerem que a PGR requeira documentos reunidos pela PF e órgãos de controle do país, a fim de esclarecer se o emedebista contribuiu para que o BRB firmasse operações de risco com o Master. Frente ao prejuízo gerado para o banco estatal do DF nesses negócios, os deputados pedem que a Procuradoria bloqueie os bens pessoais do ex-governador.

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A denúncia sugere que Ibaneis teve papel central na articulação política e institucional das operações que envolvem os aportes milionários feitos pelo BRB ao Master. Para os denunciantes, Ibaneis usou a máquina pública distrital para sustentar operação temerária, “em benefício de interesses privados, com risco concreto de prejuízo ao patrimônio público”.

“Ibaneis é o arquiteto da crise que hoje asfixia o BRB. O próprio Daniel Vorcaro confirmou à PF que tratava diretamente com o então governador sobre a venda do Master ao BRB. Venda essa só evitada pela ação diligente e célere do Banco Central”, disse Erika Kokay. “O compromisso de Ibaneis nunca foi com o BRB nem com o DF. Ele agiu profundamente compromissado com uma operação de 'camaradagem', termo usado pela própria Justiça, que gerou rombo na cifra dos bilhões ao patrimônio do DF”, completa.

Erika Kokay e Pedro Uczai sugerem que a PGR requisite documentos do Banco Central, da Polícia Federal, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e do próprio BRB. Eles pedem, ainda, o rastreamento patrimonial completo do ex-governador e demais envolvidos.