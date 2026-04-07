BRB encaminha relatório de auditoria independente à Polícia Federal

Instituição afirmou que mantém o compromisso com a transparência e a governança, ressaltando que a divulgação de informações seguirá os limites legais de sigilo - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

O Banco de Brasília (BRB) informou ao mercado, nesta teça-feira (7/4), que concluiu a investigação independente relacionada à operação “Compliance Zero” e encaminhou o relatório final à Polícia Federal, que irá avaliar a existência de materialidade para a "adoção de eventuais medidas cabíveis". O documento foi elaborado pelo escritório Machado Meyer Advogados, com apoio técnico da Kroll Associates Brasil Ltda.. Em comunicado, a instituição afirmou "que mantém o compromisso com a transparência e a governança, ressaltando que a divulgação de informações seguirá os limites legais de sigilo".

O envio do relatório ocorre após meses de apuração interna iniciada em meio à crise envolvendo operações com ativos do Banco Master, investigadas pela Polícia Federal na chamada Operação Compliance Zero. A auditoria, contratada pelo próprio banco, já havia identificado “achados relevantes” em etapa preliminar, o que levou ao encaminhamento dos resultados às autoridades, incluindo o Banco Central.

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No início deste ano, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar suspeitas de gestão fraudulenta no BRB, com autorização do Supremo Tribunal Federal. As suspeitas estão ligadas, principalmente, à aquisição de carteiras de crédito consideradas problemáticas do Banco Master, operação que teria alcançado cerca de R$ 12,2 bilhões e está no centro das apurações da PF. Há indícios de fraudes na venda desses ativos ao BRB, o que contribuiu para o agravamento da situação financeira da instituição.