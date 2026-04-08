Celina Leão inaugura cozinha do Hran e destaca reformas em hospitais públicos

Foi inaugurada, na manhã desta quarta-feira (8/4), a cozinha hospitalar do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Com investimento de R$1,3 milhão, o espaço passou por reforma estrutural e recebeu novos equipamentos.

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), destacou o caráter simbólico e prático das melhorias na rede pública de saúde durante a inauguração. “São inaugurações simples, mas muito simbólicas, principalmente para os nossos trabalhadores e para a qualidade do produto que é ofertado”, afirmou.

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De acordo com ela, a reforma das cozinhas hospitalares teve início ainda em intervenções estruturais anteriores, quando o governo identificou condições precárias em unidades de grande porte. “Lá são produzidas mais de 16 mil refeições diárias e nós estávamos em uma condição precária. Assumimos isso e conseguimos fazer a reforma em etapas. Depois disso, começamos a ampliar para outros hospitais”, explicou.

Desde então, mais de oito unidades da rede pública já passaram por melhorias nas cozinhas, com foco na segurança alimentar e na valorização dos profissionais. Para Celina Leão, a iniciativa impacta diretamente o atendimento à população. “Isso melhora a qualidade da alimentação que vai para quem precisa e dá melhores condições de trabalho aos servidores. É uma área da saúde muito importante”, destacou.

Durante a agenda, Celina também mencionou a expectativa por uma decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) sobre um processo que pode acelerar reformas estruturais em hospitais da rede. Segundo ela, o governo aguarda aval para executar uma ata que prevê investimentos de até R$ 30 milhões.

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“O objetivo é dar mais rapidez às reformas. Em vez de abrir um processo para cada hospital, conseguimos fazer várias intervenções ao mesmo tempo”, explicou. Ela acrescentou que o modelo reduz a burocracia e atende com mais agilidade às demandas das unidades de saúde.

A obra entregue no Hran integra um conjunto de ações voltadas à modernização da infraestrutura hospitalar. Para a governadora, investir nas condições de trabalho dos profissionais reflete diretamente na qualidade do serviço prestado. “Quando o servidor tem uma estrutura melhor, ele consegue entregar muito mais para a população”, reforçou.