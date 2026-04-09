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Tráfico

Traficante monitorava a polícia por câmeras e usava espada para cobrança

Nesta quinta-feira (9/4), agentes da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) flagraram o suspeito negociando a venda de crack em plena luz do dia

Operação foi deflagrada nesta quinta-feira pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)
Operação foi deflagrada nesta quinta-feira pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um traficante do Sol Nascente instalou uma câmera de segurança na área externa de casa para monitorar a aproximação de usuários de drogas, rivais e até da polícia. Nesta quinta-feira (9/4), agentes da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) flagraram o suspeito negociando a venda de crack em plena luz do dia.

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Denúncias indicaram a casa do homem como sendo um ponto de venda de drogas. Os policiais abordaram primeiro o usuário. Ele afirmou que havia trocado uma sacola com produtos de reciclagem pela pedra de crack.

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Segundo o delegado Fernando Fernandes, o suspeito acumula passagens pela polícia. Além da câmera usada por ele para monitoramento externo, foram apreendidos R$ 2 mil e uma espada. “Era usada para intimidar rivais ou usuários que se negassem a pagar a droga”, explicou o delegado.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 09/04/2026 21:03
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