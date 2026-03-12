Traficantes que recebiam drogas de SP para abastecer o DF são alvo de operação

Mais de 150 policiais cumprem 23 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma organização criminosa voltada ao fornecimento e distribuição de drogas no DF e no Entorno foi alvo da megaoperação Drible Sujo, desencadeada pela 5ª Delegacia de Polícia (área central) na manhã desta quinta-feira (12/3). Mais de 150 policiais cumprem 23 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão.

Entre os alvos estão traficantes suspeitos de receberem cargas de drogas vindas de São Paulo. No DF, os entorpecentes eram revendidos a traficantes locais. Segundo o delegado-chefe da 5ª DP, Welington Barros Pereira, o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de funções entre os integrantes, incluindo fornecimento e distribuição de drogas, logística de transporte, armazenamento de entorpecentes e movimentação financeira destinada à ocultação dos valores obtidos com a atividade ilícita.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Fonoaudiólogo é preso por suspeita de estupro de vulnerável contra criança de quatro anos

“Há indícios de utilização de contas bancárias de terceiros e mecanismos de dissimulação financeira para dificultar o rastreamento dos recursos provenientes do tráfico”, afirmou.

As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Samambaia, Ceilândia, Cruzeiro, Guará, Taguatinga, Candangolândia, Brazlândia e Gama, no Distrito Federal, além de regiões do Valparaíso de Goiás, Luziânia e Cidade Ocidental. Até a última atualização dessa reportagem, a polícia contabilizava os materiais apreendidos, incluindo drogas, armas, dinheiro e celulares.

A operação é fruto de uma investigação de mais de um ano e mobiliza, nesta manhã, agentes do Departamento de Polícia Circunscricional, do DOE e da Seção de Operações com Cães.]