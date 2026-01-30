InícioCidades DF
POUSO FORÇADO

Avião de pequeno porte faz pouso forçado plantação de soja de Sobradinho

Avião de pequeno porte faz pouso forçado em área rural próximo de Sobradinho - (crédito: Cedido ao Correio)
Avião de pequeno porte faz pouso forçado em área rural próximo de Sobradinho - (crédito: Cedido ao Correio)

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado na manhã desta sexta-feira (30) em uma plantação de soja em Nova Colina, nas imediações da rodovia DF-330, perto de Sobradinho, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência. Duas pessoas estavam a bordo da aeronave e foram levadas de helicóptero para o hospital.

Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre as causas do pouso forçado. A aeronave, que possuía autorização para voo (operação não comercial), havia decolado de Luís Eduardo Magalhães (BA) com destino a Brasília (DF). Até o momento, não há informações confirmadas sobre a pane que motivou o pouso de emergência.

O Correio segue acompanhando o caso.

  Avião de pequeno porte fez pouso forçado em área rural próximo à Sobradinho
    Avião de pequeno porte fez pouso forçado em área rural próximo à Sobradinho Cedido ao Correio
Ana Carolina Alves

Davi Cruz*

Por Ana Carolina Alves e Davi Cruz*
postado em 30/01/2026 10:47 / atualizado em 30/01/2026 12:37
