Avião de pequeno porte faz pouso forçado plantação de soja de Sobradinho

Avião de pequeno porte faz pouso forçado em área rural próximo de Sobradinho - (crédito: Cedido ao Correio)

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado na manhã desta sexta-feira (30) em uma plantação de soja em Nova Colina, nas imediações da rodovia DF-330, perto de Sobradinho, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência. Duas pessoas estavam a bordo da aeronave e foram levadas de helicóptero para o hospital.

Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre as causas do pouso forçado. A aeronave, que possuía autorização para voo (operação não comercial), havia decolado de Luís Eduardo Magalhães (BA) com destino a Brasília (DF). Até o momento, não há informações confirmadas sobre a pane que motivou o pouso de emergência.

O Correio segue acompanhando o caso.


















