Incêndio em madeireira no SIA mobiliza bombeiros e destrói veículos

Um incêndio atingiu uma madeireira localizada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Trecho 2, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na madrugada desta sexta-feira (10/4). As chamas começaram por volta de 00h35 e exigiram o empenho de cinco viaturas para o controle da ocorrência.
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Ao chegarem ao local, os militares encontraram grande quantidade de fumaça no interior do estabelecimento. Dois veículos de passeio estavam em chamas dentro da madeireira, o que demandou ação imediata das equipes para conter o fogo.
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Com o uso de linhas de mangueiras com água, os bombeiros conseguiram extinguir as chamas e evitar que o incêndio se alastrasse para outras áreas do comércio. Após o combate, foi realizado o trabalho de rescaldo, além da ventilação mecânica do ambiente para dispersar a fumaça e garantir a segurança do local.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para prestar apoio à ocorrência. A perícia do CBMDF também esteve no local para apurar as causas do incêndio.
Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas.