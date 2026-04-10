BRB: fundo negocia compra de R$ 15 bilhões em ativos do Master

Fundo negocia compra de R$ 15 bilhões em ativos do Master - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), informou, nesta sexta-feira (10/4), que um fundo de investidores apresentou uma proposta para aquisição de parte dos ativos que eram vinculados ao Banco Master e que atualmente estão sob gestão do Banco de Brasília (BRB). A operação está estimada em R$ 15 bilhões, sendo R$ 4 bilhões em pagamento à vista e o restante estruturado por meio de instrumentos financeiros atrelados aos próprios ativos negociados.

A proposta será formalmente encaminhada ao Banco Central do Brasil, responsável pela análise técnica e regulatória.

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