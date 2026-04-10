InícioCidades DF
ECONOMIA

BRB: fundo negocia compra de R$ 15 bilhões em ativos do Master

A operação está estimada em R$ 15 bilhões, sendo R$ 4 bilhões em pagamento à vista e o restante estruturado por meio de instrumentos financeiros atrelados aos próprios ativos negociados

Fundo negocia compra de R$ 15 bilhões em ativos do Master - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)
Fundo negocia compra de R$ 15 bilhões em ativos do Master - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), informou, nesta sexta-feira (10/4), que um fundo de investidores apresentou uma proposta para aquisição de parte dos ativos que eram vinculados ao Banco Master e que atualmente estão sob gestão do Banco de Brasília (BRB). A operação está estimada em R$ 15 bilhões, sendo R$ 4 bilhões em pagamento à vista e o restante estruturado por meio de instrumentos financeiros atrelados aos próprios ativos negociados. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A proposta será formalmente encaminhada ao Banco Central do Brasil, responsável pela análise técnica e regulatória.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Aguarde mais informações.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 10/04/2026 16:44 / atualizado em 10/04/2026 16:48
SIGA
x