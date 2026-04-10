Embrapa Cerrados realiza feira com foco em produtos nativos

Selma Beltrão, diretora de governança e informação da Embrapa Cerrados, foi a entrevistada do CB.Agro desta sexta-feira (10/04) - (crédito: Reprodução)

Manuela Sá*

Na semana do aniversário de Brasília, a Embrapa Cerrados realiza a Feira Brasil na Mesa para apresentar à população a diversidade de alimentos brasileiros. O evento gratuito, que ocorre de 23 a 25 de abril, das 9h às 18h, na unidade da empresa em Planaltina, foi tema do CB.Agro — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta sexta-feira (10/04). Aos jornalistas Roberto Fonseca e Marcelo Agner, Selma Beltrão, diretora de governança e informação da Embrapa Cerrados, destacou que uma das propostas da feira é mostrar que “nos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros, também vão ciência e políticas públicas”.

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Durante o evento, será possível participar de programação técnica, fazer uma trilha no Cerrado da região e conhecer diferentes alimentos e novas tecnologias. Selma explicou que os organizadores pretendem mostrar produtos da sociobiodiversidade, ou seja, aqueles nativos, manejados por comunidades tradicionais e agricultura familiar. “Eles têm importância alimentar muito grande e, muitas vezes, trazem um resgate tradicional, além de alguns terem uma importância funcional, como os que ajudam na saúde humana”, afirmou.

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Selma falou que a Embrapa vai aproveitar a oportunidade para expor todos os produtos com os quais trabalha e que tem algum desenvolvimento tecnológico. Um deles é o umbu. “A gente trabalha na orientação aos agricultores para o plantio, no manejo dessa cultura e também na produção de agregados. O fermentado de umbu, por exemplo, uma espécie de vinho, é um desses agregados”, detalhou.

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Com a presença do Sebrae, um dos objetivos da feira é abrir oportunidades de mercado para produtores, que vão estar lá tanto para degustar quanto para comercializar. A Apex Brasil, agência que trabalha na promoção da exportação, também tem presença confirmada. “A Apex vai trazer embaixadas e organismos internacionais para conhecer esse produtos e verificar a possibilidade de viabilizar mercados internacionais”, completou Selma.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates