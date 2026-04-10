MPDFT ajuíza ação para tirar jovens de unidade de internação da Papuda

Com 9 mil vagas, Penitenciária do Distrito Federal tem mais de 16 mil presos. Em carta, detentos relatam maus-tratos e denúncias apontam para tortura - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ajuizou ação contra o Governo do Distrito Federal (GDF) determinando a realocação imediata dos adolescentes da Unidade de Internação Provisória de São Sebastião (UIPSS), localizada no Complexo Penitenciário da Papuda.

De acordo com o promotor de justiça de Execução de Medidas Socioeducativas, Renato Barão Varalda, a unidade não é adequada para a proposta pedagógica da socioeducação, que busca integrar socialmente os jovens e dar acesso a cursos profissionalizantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também:

Protocolada nesta sexta-feira (10/4), a ação vem após o não cumprimento de recomendação anterior do MPDFT, expedida em setembro de 2025. A medida prevê que os adolescentes sejam realocados a outras unidades de internação subutilizadas.

Solicita, também, que jovens em internação provisória e em internação-sanção sejam destinados para unidade específica. Com a ação, os novos ingressos na UIPSS devem ser suspensos, e o GDF precisará apresentar um plano de desativação no prazo de 30 dias.

O processo de realocação deverá ser implementado de forma escalonada, com início em até 60 dias e conclusão em até 120 dias e apresentação de relatórios periódicos.