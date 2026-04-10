Defensoria Pública chega a escolas de Sobradinho para atendimento assistencial

Projeto Defensoria nas Escolas chega à sua 15ª edição - (crédito: Defensoria Pública do DF)

O projeto Defensoria nas Escolas atenderá os alunos de Sobradinho, a partir da próxima terça-feira (14/4). A iniciativa aproxima os estudantes da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e já ofereceu 12.558 atendimentos jurídicos gratuitos. Dessa vez, a defensoria estará no Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho na terça (14) e no CAIC Júlia Kubitschek de Oliveira na quinta (16) e sexta (17).

Em conjunto com a Defensoria Pública da União (DPU), a ação oferece apoio em processos jurídicos nas esferas nacionais e regionais. Com a visita no Centro de Ensino Especial 01, por exemplo, os estudantes poderão aprender mais sobre os direitos das pessoas com deficiência e benefícios socioassistenciais, como o BPC e LOAS.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também:

Outras atuações incluem questões previdenciárias, regularização de documentação, assistência psicossocial e encaminhamentos para a rede de proteção.

Durante as 14 edições do Defensoria nas Escolas, foram identificadas mais de 10,7 mil crianças e adolescentes sem o nome do pai no registro de nascimento, possibilitando medidas para reconhecimento de paternidade e suas providências legais.

As próximas unidades federativas que receberão o atendimento é Samambaia e Recanto das Emas, em maio; Ceilândia e Brazlândia, em junho; Taguatinga, em agosto; Núcleo Bandeirante e Guará, em setembro; São Sebastião e Paranoá, em outubro; e Gama e Santa Maria, em novembro.