Carreta da Mamografia oferece exames gratuitos nesta semana

A Carreta da Mamografia, da fundação Laço Rosa, realiza exames gratuitos esta semana em diferentes locais do Distrito Federal. O atendimento acontece mediante agendamento prévio e é indicado para mulheres a partir dos 40 anos ou abaixo dessa faixa etária se apresentarem sintomas e alterações na mama.

Nesta terça-feira (14/4), os atendimentos acontecem na Estrutural, ao lado do posto de saúde, e na quarta-feira (15/4), os exames serão feitos na Rodoviária do Plano Piloto. As consultas são feitas mediante agendamento prévio, pelo site do projeto, e ocorrem das 9h às 17h.

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Podem participar mulheres a partir de 40 anos, usuárias do SUS, que não tenham feito mamografia nos últimos 12 meses; e mulheres abaixo de 40 anos, usuárias do SUS, com pedido médico ou indicação clínica. A seleção das cidadãs considera idade, data do último exame, indicação clínica e ordem de inscrição.

Em parceria com a Secretaria da Mulher (SMDF), a unidade móvel também inclui atividades de acolhimento e conscientização voltadas para as mulheres. Os atendimentos da carreta no DF começaram na última sexta-feira (10), passando pela Estrutural e pelo Parque da Cidade, e devem chegar a 400 exames gratuitos ofertados à população.

A Secretaria alerta que a mamografia é fundamental para a detecção de qualquer problema com os seios, principalmente o câncer de mama, cujo diagnóstico precoce é a melhor forma de aumentar a taxa de cura.

