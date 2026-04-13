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Mamografia

Carreta da Mamografia oferece exames gratuitos nesta semana

Atendimento ocorre mediante agendamento prévio e é indicado para mulheres a partir dos 40 anos ou que apresentem sintomas e alterações na mama

Carreta oferece exames gratuitos de mamografia - (crédito: Divulgação)
Carreta oferece exames gratuitos de mamografia - (crédito: Divulgação)

A Carreta da Mamografia, da fundação Laço Rosa, realiza exames gratuitos esta semana em diferentes locais do Distrito Federal. O atendimento acontece mediante agendamento prévio e é indicado para mulheres a partir dos 40 anos ou abaixo dessa faixa etária se apresentarem sintomas e alterações na mama. 

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Nesta terça-feira (14/4), os atendimentos acontecem na Estrutural, ao lado do posto de saúde, e na quarta-feira (15/4), os exames serão feitos na Rodoviária do Plano Piloto. As consultas são feitas mediante agendamento prévio, pelo site do projeto, e ocorrem das 9h às 17h. 

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Podem participar mulheres a partir de 40 anos, usuárias do SUS, que não tenham feito mamografia nos últimos 12 meses; e mulheres abaixo de 40 anos, usuárias do SUS, com pedido médico ou indicação clínica. A seleção das cidadãs considera idade, data do último exame, indicação clínica e ordem de inscrição.  

Em parceria com a Secretaria da Mulher (SMDF), a unidade móvel também inclui atividades de acolhimento e conscientização voltadas para as mulheres. Os atendimentos da carreta no DF começaram na última sexta-feira (10), passando pela Estrutural e pelo Parque da Cidade, e devem chegar a 400 exames gratuitos ofertados à população.

A Secretaria alerta que a mamografia é fundamental para a detecção de qualquer problema com os seios, principalmente o câncer de mama, cujo diagnóstico precoce é a melhor forma de aumentar a taxa de cura.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/04/2026 19:26
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