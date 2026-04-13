Polícia do DF apreende 400 kg de cobre de origem ilícita em operação

Por João Pedro Zamora*

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deu início à operação Zinabre com o objetivo de apurar e impedir a prática do crime de receptação de fios e cabos de cobre de origem ilícita. As autoridades emitiram mandados de busca e apreensão e localizaram aproximadamente 400 kg de cobre sem comprovação de origem legal. Dessa quantidade, uma parte foi identificada como de uso exclusivo da concessionária Neoenergia, o que confirmou a origem criminosa.

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Os estabelecimentos investigados atuavam adquirindo e comercializando cobre ilícito, contribuindo diretamente para o escoamento de materiais furtados. Na ação, dois proprietários de estabelecimentos comerciais investigados foram presos em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Além do material metálico, os policiais civis apreenderam um veículo que carregava o cobre juntamente da quantia em dinheiro utilizada no comércio do material. Os indivíduos apreendidos podem receber pena de reclusão de 3 a 8 anos e também multa.

A PCDF ressalta que as investigações relacionadas a esse fenômeno criminoso são permanentes e que outros suspeitos pela prática dessas condutas no Distrito Federal continuam sendo investigados. Também ressalta que denúncias a respeito de roubo de cabos podem ser feitas pelo canal Disque-Denúncia 197, com acesso por telefone, e-mail, WhatsApp e denúncia on-line.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti