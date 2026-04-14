Professor cita importância da consciência socioambiental em todas as regiões

Professor Caio Frederico e Silva afirma que DF é exemplo para estudantes de arquitetura e urbanismo - (crédito: Ed Alves)

O projeto urbanístico de Lucio Costa para o Plano Piloto de Brasília é objeto de estudo e exemplo de estrutura urbana projetada com qualidade de vida e consciência socioambiental. Quem destaca é o professor e diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UnB), Caio Frederico e Silva, que participa, na manhã desta terça-feira (14/4), do CB.Debate “Brasília 66 anos: uma cidade em constante transformação”.

“A superquadra com comércio local próximo, ciclovias e borda de 20 metros de arborização é exemplo de qualidade de vida e ambiental para a cidade”, afirma o professor. “São aspectos que parecem simples, mas são importantes dentro do projeto de Lucio Costa”, acrescentou.

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Caio Frederico ressaltou que, no DF, há áreas mais arborizadas do que outras. “Temos o Lago Sul com 68% de arborização e o Sol Nascente com 12%”, citou. “É preciso consciência socioambiental para arquitetos e urbanistas ao projetar cidades”, defendeu.

“Nosso sonho colocado para os estudantes é que esse pensamento ideário replique a qualidade para as outras regiões”, salientou o professor.

Debate

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.