Ordem de chacina foi dada após discussão entre acusados no cativeiro

A ordem para a execução em série das vítimas da chacina familiar teria partido de Gideon Batista após divergências entre os próprios acusados, afirmou o delegado Achilles Benedito em depoimento no Tribunal do Júri, nesta segunda-feira (13/4).

As 10 vítimas foram sequestradas e executadas entre outubro de 2022 e janeiro de 2023, em um plano criminoso voltado à subtração de bens. Segundo as investigações, antes de serem mortas, as vítimas foram mantidas em cárcere em uma casa usada como cativeiro, no Vale do Sol, em Planaltina.

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De acordo com a apuração, os familiares foram atraídos até a chácara de Marcos Antônio, uma das vítimas, sob falso pretexto, e, em seguida, submetidos a um assalto simulado. Horácio Carlos, um dos réus, chegou a se passar por vítima para evitar a descoberta do plano. Carlomam dos Santos, também acusado, teria sido responsável pela execução dos roubos.

Em 14 de janeiro, o grupo deu início às execuções. As primeiras vítimas, segundo o delegado, foram a cabeleireira Elizamar da Silva e os filhos — Rafael, Rafaela e Gabriel. Os corpos foram encontrados carbonizados dentro do carro da própria vítima, em Cristalina (GO).

“Em depoimento, Carlomam relata que, após as mortes da mulher e das crianças, houve uma discussão, já que Fabrício Silva, outro acusado, não concordava com as execuções. Ele menciona o nome de Horácio ou de Gideon dentro do cativeiro, momento em que as vítimas tomam conhecimento de quem estaria por trás do plano”, detalhou o delegado.

Após o episódio, Gideon teria determinado a eliminação dos demais familiares mantidos em cativeiro. No júri, a defesa de Carlomam questionou o delegado sobre a possibilidade de a ordem ter partido do próprio réu. “Isso não foi identificado. Pelo contrário, ele teria divergido”, respondeu.

Durante as diligências, ficou clara a ascendência de Gideon sobre os demais envolvidos, frisa o investigador. “O Horácio foi braço-direito, o Carlomam teria sido o executor direto, Fabrício na vigilância do cativeiro e Carlos Henrique de forma eventual.”

O caso

As investigações da Polícia Civil mostraram que Gideon, Horácio, Fabrício e Carlomam se associaram para tomar a chácara Quilombo, no Itapoã, que estava sob a posse de Marcos Antônio. Também era parte do plano dos réus subtrair valores em dinheiro da família da vítima. Para isso, o combinado inicial era matar Marcos e sequestrar pessoas da família dele.

Em 27 de dezembro de 2022, Gideon, Horácio e Carloman, acompanhados de um adolescente, foram à residência de Marcos — onde também estavam a esposa, Renata Juliene Belchior, e a filha do casal, Gabriela Belchior de Oliveira. Marcos e as duas mulheres foram rendidos e os criminosos levaram R$ 49,5 mil.

As três vítimas foram levadas para um cativeiro preparado na região do Vale do Sol, em Planaltina. No local, Marcos foi assassinado por Gideon e Horácio. Com a ajuda de Carloman e do adolescente, o corpo foi enterrado no quintal do terreno. As mulheres permaneceram vivas no cativeiro.

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Na manhã do dia seguinte, Fabrício ingressou na empreitada e assumiu a vigilância do cativeiro. O adolescente, por motivo desconhecido, fugiu do local. Renata e Gabriela foram ameaçadas para que fornecessem as senhas dos celulares e das contas bancárias delas. Com isso, o grupo começou a se passar pelas vítimas e puderam monitorar os passos de Cláudia da Rocha Marques e Ana Beatriz Marques de Oliveira. O objetivo era atraí-las para uma emboscada e subtrair R$ 200 mil referentes à venda de um lote.

Entre 2 e 4 de janeiro, Gideon, Horácio e Carloman foram à casa das duas. Elas foram rendidas, amarradas e levadas para o cativeiro onde já estavam Renata e Gabriela. As duas também foram ameaçadas para fornecer as senhas dos celulares e de contas bancárias.

O acesso aos telefones das duas mulheres levou o trio a acreditar que Thiago Gabriel Belchior poderia atrapalhar os planos. Por esse motivo, decidiram matá-lo. Em 12 de janeiro, utilizando os celulares das vítimas em cárcere, ele foi atraído à Chácara Quilombo. No local, Thiago foi rendido por Carloman e Carlos Henrique, enquanto Horácio fingia também ser vítima da abordagem. O homem foi levado ao cativeiro onde estavam as quatro mulheres.

Como havia feito antes, o grupo ameaçou Thiago para obter a senha do celular dele. Com acesso ao aparelho, entraram em contato com Elizamar com a intenção de matá-la. Eles atraíram a mulher junto aos três filhos para a Chácara Quilombo. Quando chegou, ela e as crianças foram rendidas e amarradas. Mãe e filhos foram levados a Cristalina (GO), onde foram estrangulados até a morte. Os corpos foram incinerados dentro do carro de Elizamar.

De volta ao cativeiro, Gideon, Horácio e Carloman mataram as demais vítimas. Em 14 de janeiro, Renata e Gabriela foram levadas até Unaí (MG), onde foram estranguladas até a morte e queimadas. Depois do duplo assassinato, Fabrício aparentemente se desentendeu com Gideon, Horácio e Carloman e abandonou a empreitada.

No dia seguinte, Gideon determinou que os outros dois matassem Claudia, Ana Beatriz e Thiago. Os três foram executados a facadas e arremessados em uma cisterna próxima ao cativeiro. Fabrício e Horácio voltaram ao cativeiro e atearam fogo nos objetos das vítimas com o objetivo de atrapalhar as investigações.

As outras cinco vítimas são: a esposa de Marcos, Renata Juliene Belchior; a filha de Marcos e Renata, Gabriela Belchior de Oliveira; o filho deles, Thiago Gabriel Belchior de Oliveira; a ex-companheira de Marcos Cláudia da Rocha Marques; e a filha de Marcos e Cláudia, Ana Beatriz Marques de Oliveira.