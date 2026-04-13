InícioCidades DF
Contrabando

PRF apreende carga contrabandeada de cigarros eletrônicos na BR-020

Produto foi localizado em porta-malas de veículo de aplicativo. Condutor saía de Formosa (GO) buscar mercadoria no SIA

Foram apreendidos 44 cigarros eletrônicos na BR-020 - (crédito: Polícia Rodoviária Federal)
Foram apreendidos 44 cigarros eletrônicos na BR-020 - (crédito: Polícia Rodoviária Federal)

Durante uma fiscalização na BR-020, em Planaltina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou e apreendeu uma carga de cigarros eletrônicos, que estavam sendo contrabandeados por um motorista de aplicativo. A ocorrência foi registada na última sexta-feira (10/4).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a PRF, o condutor percorria o trajeto de Formosa, no Goiás, até a Feira dos Importados, para buscar mais de 44 unidades da mercadoria, que estavam dentro de uma sacola no porta-malas do veículo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também:

Os cigarros eletrônicos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal e o motorista deve responder pelo crime de contrabando (importar ou exportar mercadoria proibida), com pena de 2 a 5 anos de reclusão, previsto na Lei Nº 13.008/2014.

Os cigarros eletrônicos têm a sua comercialização, importação e propaganda proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como prevê a RDC nº 46/2009.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Artur Maldaner*

Trabalho e Formação/ Eu Estudante

Jornalista em andamento.

Por Artur Maldaner*
postado em 13/04/2026 17:51
SIGA
x