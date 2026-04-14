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Manifestação

Manifestação de motoboys trava vias nesta terça-feira (14/4)

Polícia Militar orientar evitar a Praça Ibero-Americana e a Avenida Sarney, fechadas por conta do protesto que acontece desde as 8h30

Protesto de motoristas de aplicativo no Plano Piloto - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)
Protesto de motoristas de aplicativo no Plano Piloto - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Concentrados no Estacionamento 02 do Parque da Cidade, uma manifestação de motoboys segue pela via S1, seguindo em direção à Avenida das Mulheres. A mobilização ocupa três faixas da esquerda, sendo duas para os manifestantes e outra para os policiais).

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Iniciada na manhã desta terça-feira (14/4), a paralisação dos motoristas de aplicativo ocorre em função do Projeto de Lei Complementar nº 152, que tem o objetivo de regularizar os serviços de transporte remunerado. 

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Previsto para encerrar às 14h30, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recomenda que os demais motoristas sigam vias alternativas, uma vez que tanto a Praça Ibero-Americana, quanto a Avenida Sarney se encontram fechadas. O trânsito interno do Parque da Cidade irá impactar a mobilidade, e os policias indicam que, aqueles que precisam rodar na região evitem o trânsito interno do parque e a via S1.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 14/04/2026 13:55
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