Manifestação de motoboys trava vias nesta terça-feira (14/4)

Concentrados no Estacionamento 02 do Parque da Cidade, uma manifestação de motoboys segue pela via S1, seguindo em direção à Avenida das Mulheres. A mobilização ocupa três faixas da esquerda, sendo duas para os manifestantes e outra para os policiais).

Iniciada na manhã desta terça-feira (14/4), a paralisação dos motoristas de aplicativo ocorre em função do Projeto de Lei Complementar nº 152, que tem o objetivo de regularizar os serviços de transporte remunerado.

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Previsto para encerrar às 14h30, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recomenda que os demais motoristas sigam vias alternativas, uma vez que tanto a Praça Ibero-Americana, quanto a Avenida Sarney se encontram fechadas. O trânsito interno do Parque da Cidade irá impactar a mobilidade, e os policias indicam que, aqueles que precisam rodar na região evitem o trânsito interno do parque e a via S1.

