Planaltina recebe 12 novos ônibus escolares para atender até 1,4 mil alunos

Os novos ônibus entregues fazem parte de uma estratégia para reduzir a evasão escolar e fortalecer a educação nas áreas rurais da região - (crédito: | Foto: Mary Leal, Ascom/SEEDF)

O transporte escolar de Planaltina recebeu 12 ônibus escolares nesta terça-feira (14/4), que ampliam a frota e, de acordo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), podem contribuir para a redução da evasão de estudantes no campo.

Ao todo, os veículos modelo Ore 3, têm capacidade para atender aproximadamente 1,4 mil estudantes por dia.

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Segundo a SEEDF, os ônibus têm estrutura para tráfego em estradas não pavimentadas, bem comuns na zona rural. Em Planaltina, os veículos vão atender Taquara, Rio Preto, Tabatinga, e região da Bica do DER, operando nos turnos matutino e vespertino. Caso haja demanda, também podem passar a operar no período noturno.

Os ônibus foram adquiridos por meio de um processo conduzido pela própria secretaria, em parceria com a TCB, responsável por gerenciar todo o transporte escolar da rede pública. O valor total foi de R$ 5,6 milhões.

A cerimônia teve a presença da governadora Celina Leão e da secretária de Educação interina, Iêdes Braga.