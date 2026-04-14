Ana Brenda Contorceras fala sobre possível retorno as novelas

Ana Brenda Contreras, a Maricruz de Coração Indomável, fala sobre possível retorno às novelas - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A atriz mexicana Ana Brenda Contreras, conhecida pelos seus diversos trabalhos em novelas exibidas pelo SBT, e intérprete de Maricruz, a protagonista de Coração Indomável (2013), não é vista nos folhetins há cerca de sete anos.

Em entrevista ao Las Estrellas, a artista abriu o jogo sobre a possibilidade de fazer o seu retorno ao gênero. Pensar em novelas me enche de imensa nostalgia, e eu nunca digo não. Sim, eu adoraria, afirmou ela.

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"Eu adoraria voltar, mas dentro dessa mesma lógica que tenho agora, de escolher bem as coisas porque tenho que cuidar muito bem para que os momentos que me separem da minha filha, digamos, sejam porque valem a pena para mim", explicou Ana Brenda, que ao longo dos últimos anos emplacou trabalhos apenas em séries.

Além de Coração Indomável, Ana Brenda também ficou conhecida pelos papéis em Sortilégio (2009), Teresa (2010), A Que Não Podia Amar (2011) e A Imperdoável (2015). Seu trabalho mais recente foi Polen, uma série de suspense que estreou recentemente no México, em que ela interpreta a protagonista.

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