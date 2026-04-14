Festival de artes marciais promove inclusão no Distrito Federal

Mais do que golpes e técnicas, o que estará em evidência será a convivência. O festival Artes Marciais – Inclusão pelo Esporte, promovido pelo Instituto Olga Kos DF, transforma o tatame em espaço de integração nos dias 16 e 17 de abril, na Associação Pestalozzi de Brasília.
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A programação, gratuita e aberta ao público, reúne alunos de karatê e taekwondo atendidos pelos projetos do instituto em um momento de apresentação coletiva. A proposta vai além do desempenho esportivo: coloca de forma igualitária pessoas com e sem deficiência, além de participantes em situação de vulnerabilidade, em uma experiência construída a partir do esporte.
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As demonstrações refletem a evolução técnica dos alunos, mas também ganhos que não aparecem apenas na execução dos movimentos — disciplina, autonomia e convivência. A presença das famílias e da comunidade amplia esse ambiente de troca.
No dia 16, o evento contará com a participação do secretário da Pessoa com Deficiência, Willian, reforçando a importância de iniciativas que conectam esporte e inclusão.
Além das modalidades apresentadas no festival, o Instituto Olga Kos DF mantém outras atividades, como judô e capoeira, ampliando o alcance dos projetos. Com atuação nacional, a instituição desenvolve ações nas áreas de esporte, cultura e pesquisa, com foco na redução de desigualdades e na criação de oportunidades.
Serviço
Festival “Artes Marciais – Inclusão pelo Esporte”
Quando: 16 e 17 de abril
Horário: a partir das 9h
Local: Associação Pestalozzi de Brasília, Asa Sul
Entrada gratuita
Saiba Mais
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