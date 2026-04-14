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Obituário: 54 funerais nesta terça-feira (14/4); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 14 de abril de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (14/4):

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Campo da Esperança

  • Eledivania Rodrigues Alves, 57 anos
  • Elena Di Vaio de Souza e Silva, 95 anos
  • Francisca Ximenes Albuquerque, 95 anos
  • Gerencio Nelcyr Oliveira de Bem, 90 anos
  • José Alves Coutinho, 96 anos
  • Júlio César Pires de Melo, 60 anos
  • Leonardo Francisco de Sousa, 32 anos
  • Luiz de Vasconcellos Hogem, 95 anos
  • Marden Godinho Pereira, 38 anos
  • Maria Antônia Marques da Silva, 98 anos
  • Maria Aparecida Silva Borralho, 93 anos
  • Marly Abbadia de Mello Freitas, 88 anos
  • Marusam Rabelo de Souza, 70 anos
  • Nadir Machado Silva, 86 anos
  • Osvaldo Carvalho, 63 anos
  • Roberto Luz de Azevedo, 77 anos
  • Valdirene Alves da Silva dos Anjos, 55 anos

Taguatinga

  • Albertino de Jesus Gomes, 68 anos
  • Alfredo Carlos Rangel, 76 anos
  • Ana Rodrigues Duarte, 82 anos
  • Deuzina Fonseca, 84 anos
  • Edna Telma Tiburtino da Silva Oliveira, 51 anos
  • Gilvan da Conceição Alves, 65 anos
  • Joaquim Januário de Sousa Filho, 64 anos
  • Maria da Paixão Lira, 99 anos
  • Maria José de Souza, 70 anos
  • Onofra Margarida Gomes, 82 anos
  • Vitor Gabriel Rodrigues Castro, menos de 1 ano
  • Zayan Augusto da Silva, menos de 1 ano

Gama

  • Abelina da Silva Paiva, 99 anos
  • Bernardo de Almeida Caldas, menos de 1 ano
  • Cíntia Andrade Meneses, 38 anos
  • José Mário Pereira, 65 anos
  • Sebastião Araújo Filgueira, 89 anos

Planaltina

  • Adalci Ribeiro Silva, 72 anos
  • Carlos Roberto da Silva, 69 anos
  • Evelon Forbes Rodrigues Fradique, 30 anos
  • Felipa Lopes Ribeiro, 91 anos
  • João Batista dos Santos, 70 anos
  • Josenilda Aparecida de Lima, 32 anos
  • Schirley da Silva Tymoniuk, 89 anos

Brazlândia

  • Deivison Perim da Silva, 31 anos
  • Maria Barbosa Santos, 83 anos

Sobradinho

  • Ivan Joaquim da Silva, 70 anos
  • José Bernardo de Araújo, 81 anos
  • Maria Luiza Alves da Silva, 70 anos

Jardim Metropolitano

  • Eulalio do Nascimento, 62 anos
  • Francisco Cardoso de Macêdo, 82 anos
  • Francisco Viana Torres, 84 anos
  • Joel Santos, 77 anos
  • Marcel Noronha Maia, 45 anos (cremação)
  • Maria das Dores da Silva, 71 anos
  • Maria Quitéria dos Santos, 90 anos (cremação)
  • Paulo Raimundo Vieira Zacarias, 82 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/04/2026 19:20
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