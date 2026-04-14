Obituário: 54 funerais nesta terça-feira (14/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (14/4):
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Campo da Esperança
- Eledivania Rodrigues Alves, 57 anos
- Elena Di Vaio de Souza e Silva, 95 anos
- Francisca Ximenes Albuquerque, 95 anos
- Gerencio Nelcyr Oliveira de Bem, 90 anos
- José Alves Coutinho, 96 anos
- Júlio César Pires de Melo, 60 anos
- Leonardo Francisco de Sousa, 32 anos
- Luiz de Vasconcellos Hogem, 95 anos
- Marden Godinho Pereira, 38 anos
- Maria Antônia Marques da Silva, 98 anos
- Maria Aparecida Silva Borralho, 93 anos
- Marly Abbadia de Mello Freitas, 88 anos
- Marusam Rabelo de Souza, 70 anos
- Nadir Machado Silva, 86 anos
- Osvaldo Carvalho, 63 anos
- Roberto Luz de Azevedo, 77 anos
- Valdirene Alves da Silva dos Anjos, 55 anos
Taguatinga
- Albertino de Jesus Gomes, 68 anos
- Alfredo Carlos Rangel, 76 anos
- Ana Rodrigues Duarte, 82 anos
- Deuzina Fonseca, 84 anos
- Edna Telma Tiburtino da Silva Oliveira, 51 anos
- Gilvan da Conceição Alves, 65 anos
- Joaquim Januário de Sousa Filho, 64 anos
- Maria da Paixão Lira, 99 anos
- Maria José de Souza, 70 anos
- Onofra Margarida Gomes, 82 anos
- Vitor Gabriel Rodrigues Castro, menos de 1 ano
- Zayan Augusto da Silva, menos de 1 ano
Gama
- Abelina da Silva Paiva, 99 anos
- Bernardo de Almeida Caldas, menos de 1 ano
- Cíntia Andrade Meneses, 38 anos
- José Mário Pereira, 65 anos
- Sebastião Araújo Filgueira, 89 anos
Planaltina
- Adalci Ribeiro Silva, 72 anos
- Carlos Roberto da Silva, 69 anos
- Evelon Forbes Rodrigues Fradique, 30 anos
- Felipa Lopes Ribeiro, 91 anos
- João Batista dos Santos, 70 anos
- Josenilda Aparecida de Lima, 32 anos
- Schirley da Silva Tymoniuk, 89 anos
Brazlândia
- Deivison Perim da Silva, 31 anos
- Maria Barbosa Santos, 83 anos
Sobradinho
- Ivan Joaquim da Silva, 70 anos
- José Bernardo de Araújo, 81 anos
- Maria Luiza Alves da Silva, 70 anos
Jardim Metropolitano
- Eulalio do Nascimento, 62 anos
- Francisco Cardoso de Macêdo, 82 anos
- Francisco Viana Torres, 84 anos
- Joel Santos, 77 anos
- Marcel Noronha Maia, 45 anos (cremação)
- Maria das Dores da Silva, 71 anos
- Maria Quitéria dos Santos, 90 anos (cremação)
- Paulo Raimundo Vieira Zacarias, 82 anos (cremação)
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postado em 14/04/2026 19:20