Obituário: 54 funerais nesta terça-feira (14/4); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (14/4):

Campo da Esperança



Eledivania Rodrigues Alves, 57 anos



Elena Di Vaio de Souza e Silva, 95 anos



Francisca Ximenes Albuquerque, 95 anos



Gerencio Nelcyr Oliveira de Bem, 90 anos



José Alves Coutinho, 96 anos



Júlio César Pires de Melo, 60 anos



Leonardo Francisco de Sousa, 32 anos



Luiz de Vasconcellos Hogem, 95 anos



Marden Godinho Pereira, 38 anos



Maria Antônia Marques da Silva, 98 anos



Maria Aparecida Silva Borralho, 93 anos



Marly Abbadia de Mello Freitas, 88 anos



Marusam Rabelo de Souza, 70 anos



Nadir Machado Silva, 86 anos



Osvaldo Carvalho, 63 anos



Roberto Luz de Azevedo, 77 anos



Valdirene Alves da Silva dos Anjos, 55 anos

Taguatinga



Albertino de Jesus Gomes, 68 anos



Alfredo Carlos Rangel, 76 anos



Ana Rodrigues Duarte, 82 anos



Deuzina Fonseca, 84 anos



Edna Telma Tiburtino da Silva Oliveira, 51 anos



Gilvan da Conceição Alves, 65 anos



Joaquim Januário de Sousa Filho, 64 anos



Maria da Paixão Lira, 99 anos



Maria José de Souza, 70 anos



Onofra Margarida Gomes, 82 anos



Vitor Gabriel Rodrigues Castro, menos de 1 ano



Zayan Augusto da Silva, menos de 1 ano

Gama



Abelina da Silva Paiva, 99 anos



Bernardo de Almeida Caldas, menos de 1 ano



Cíntia Andrade Meneses, 38 anos



José Mário Pereira, 65 anos



Sebastião Araújo Filgueira, 89 anos

Planaltina



Adalci Ribeiro Silva, 72 anos



Carlos Roberto da Silva, 69 anos



Evelon Forbes Rodrigues Fradique, 30 anos



Felipa Lopes Ribeiro, 91 anos



João Batista dos Santos, 70 anos



Josenilda Aparecida de Lima, 32 anos



Schirley da Silva Tymoniuk, 89 anos

Brazlândia



Deivison Perim da Silva, 31 anos



Maria Barbosa Santos, 83 anos

Sobradinho



Ivan Joaquim da Silva, 70 anos



José Bernardo de Araújo, 81 anos



Maria Luiza Alves da Silva, 70 anos

Jardim Metropolitano



Eulalio do Nascimento, 62 anos



Francisco Cardoso de Macêdo, 82 anos



Francisco Viana Torres, 84 anos



Joel Santos, 77 anos



Marcel Noronha Maia, 45 anos (cremação)



Maria das Dores da Silva, 71 anos



Maria Quitéria dos Santos, 90 anos (cremação)



Paulo Raimundo Vieira Zacarias, 82 anos (cremação)