Corpo de italiano de 80 anos é encontrado em São Sebastião

Homem italiano de 80 anos, morador do Distrito Federal há mais de uma década é considerado vítima de latrocínio após desaparecer no último sábado (11/4), em São Sebastião - (crédito: Material cedido ao Correio)

O corpo do italiano de 80 anos, identificado como Orazio, foi encontrado na tarde desta terça-feira (14/4) em uma região de difícil acesso de São Sebastião, no Distrito Federal. O caso é investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF) como latrocínio (roubo seguido de morte).

A vítima estava desaparecida desde o último sábado (11/4), quando familiares registraram o sumiço após ele deixar de fazer contato. O caso mobilizou equipes da 30ª Delegacia de Polícia, que iniciaram imediatamente as buscas.

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A localização do cadáver ocorreu após investigações conduzidas pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO), que reuniu elementos ao longo do inquérito até chegar ao ponto onde o idoso foi encontrado.

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Segundo a PCDF, a linha investigativa aponta que o crime teria sido motivado pelo roubo do veículo da vítima. O automóvel havia sido localizado carbonizado na região de São Sebastião na segunda-feira (13/4), reforçando a hipótese de latrocínio.

Dois homens foram identificados como suspeitos de envolvimento no crime. Um deles, de 38 anos, foi preso e teve a prisão convertida em preventiva. O segundo, de 26 anos, conhecido pelo apelido de “Coveiro”, segue foragido e tem mandado de prisão expedido.

O caso continua sob investigação, e a PCDF mantém as buscas pelo suspeito foragido.