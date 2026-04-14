Homem flagrado em tentativa de feminicídio tem preventiva decretada

Homem que tentou matar a ex-companheira teve prisão preventiva ordenada pela justiça nesta segunda-feira (13/4). Preso em flagrante, no dia da ocorrência, o criminoso abordou a mulher em via pública, onde a agrediu fisicamente, causando a internação da vítima. O agressor perseguia a mulher desde o término do relação, e está sendo julgado por tentativa de feminicídio.

Enquadrado no contexto de violência doméstica e familiar, o homem importunava a vítima no local de trabalho, e praticou o crime sem o menor pudor, sendo impedido de continuar as agressões depois que terceiros vieram intervir. A inibição perante a presença de outras pessoas agravou a urgência de sua prisão.

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Segundo informações do Tribunal da Justiça do Distrito Federal (TJDF), a perseguição do agressor se tornou recorrente, pois ele estava tentando reatar o relacionamento. A defesa do homem ainda tentou liberdade provisória, que foi negada pela magistrada, uma vez que o crime foi avaliado como de “extrema violência e periculosidade”.

As perseguições sofridas pela mulher deixou claro a possessividade no comportamento do agressor, descrito como arriscado para vítima, uma vez que este comportamento é recorrentemente notado em casos onde a violência contra a mulher é agravada.

Por isso, a justiça entendeu que medidas cautelares, sozinhas, seriam insuficientes na proteção da mulher, especialmente devido à intensidade da violência praticada,e “da multiplicidade de meios utilizados na tentativa de execução do crime”, descreve a magistrada.

