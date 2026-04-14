Interrogatórios de réus da chacina começam nesta quarta-feira (15/4)



O segundo dia de júri do caso da maior chacina do Centro-Oeste foi encerrado às 20h40 desta terça-feira (14/4), após a oitiva de 11 testemunhas. Com isso, a fase de depoimentos foi concluída e o julgamento avança para o interrogatório dos réus.

Sentam ao banco dos réus Fabrício Silva, Horácio Carlos, Gideon Batista, Carlos Henrique e Carlomam dos Santos. Eles respondem a processos de homicídio qualificado, sequestro, fraude processual e sequestro.

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Ao longo desta terça-feira, os jurados ouviram os depoimentos do delegado responsável pela investigação, Ricardo Viana, familiares das vítimas e pessoas que tiveram algum tipo de contato com as vítimas. Três testemunhas prestaram oitivas a portas fechadas.

Por quase seis horas, o delegado Ricardo Viana descreveu a dinâmica do crime, a ordem de execuções e a atribuição de cada um dos réus no plano sanguinário. Ao final, as defesas de Carlomam e Carlos pediram a reinquirição por identificar possíveis divergências na declaração. O pedido foi deferido pela Justiça e o investigador prestará um novo depoimento previsto para sexta-feira.

Os cinco réus respondem pelo assassinato de 10 pessoas: Marcos Antônio Lopes; a esposa de Marcos, Renata Juliene Belchior; a filha de Marcos e Renata, Gabriela Belchior de Oliveira; o filho deles, Thiago Gabriel Belchior de Oliveira; a esposa de Thiago, Elizamar da Silva; os filhos de Thiago e Elizamar, Rafael, Rafaela e Gabriel; a ex-companheira de Marcos Cláudia da Rocha Marques; e a filha de Marcos e Cláudia, Ana Beatriz Marques de Oliveira.