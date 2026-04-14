Carro capota e vai parar em gramado na Vila Planalto

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado na tarde desta terça-feira (14/4) para atender a uma ocorrência de capotagem na Rua 04 da Vila Planalto. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 14h20, em frente a uma churrascaria.

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Os bombeiros empregaram três viaturas para a operação e, ao chegarem ao local, encontraram o veículo parado no gramado às margens da via.

As duas pessoas dentro do carro, um homem e uma mulher, não apresentaram ferimentos, além de estarem conscientes e orientadas, informaram os bombeiros. Ambos recusaram o transporte para o hospital e ficaram responsáveis pelo manejo do veículo.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente.