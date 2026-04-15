Dia do Ciclista: Detran-DF promove ação educativa no Parque da Cidade

Por Luana Nogueira—O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) comemorou o Dia Nacional do Ciclista nesta quarta-feira (15/4) com uma ação educativa voltada para a segurança de quem pedala. A atividade ocorreu no Estacionamento 10 do Parque da Cidade, das 7h às 11h.

Durante a ação, instrutores abordaram ciclistas para reforçar orientações de segurança, além de entregarem bolsas refletivas contendo adesivos que alertam sobre a distância lateral recomendada entre ciclistas e veículos maiores, que é de 1,5 metro.

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“São ações voltadas à convivência harmônica entre ciclistas e demais condutores. Reforçamos a necessidade dessa convivência pacífica, na qual o maior, no caso de carros e caminhões, deve sempre proteger o menor, os ciclistas. Também reforçamos os procedimentos de segurança para os ciclistas, para que eles procurem sempre fazer a circulação pelo bordo da via, no sentido dos veículos, e circular em ciclofaixas e ciclovias sempre que possível. Lembrando que o DF possui quase 700 km de malha cicloviária”, explicou Magda Brandão, gerente de ação educativa de trânsito do Detran-DF.

Os ciclistas também contaram com instruções por mímica. O grupo de mímicos do Detran-DF orientou os participantes de forma lúdica e descontraída. Pensando também na conscientização de motoristas, a ação promoveu uma blitz educativa. Carros que passavam pelo Parque da Cidade foram parados, e instrutores de segurança forneceram orientações para que condutores de veículos maiores também protejam os ciclistas.

Antônio de Pádua, de 69 anos, é ciclista há 10 anos e participou da ação educativa. Para ele, é essencial que motoristas sejam educados para tornar a cidade em um lugar mais seguro para ciclistas.

“É importante informar a população de que o ciclista precisa e deve ser respeitado. Eu sinto que a maioria dos motoristas aqui de Brasília é excessivamente mal-educada. Muitas vezes, os motoristas insistem em bloquear a faixa vermelha de ciclistas e são mal-educados com aqueles que têm o direito de usar aquele espaço.”