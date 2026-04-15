Dia Mundial da Voz: Hran e Hospital de Base oferecem triagem fonoaudiológica

Rouquidão, cansaço ao falar e falhas na voz são sinais de alerta para saúde vocal - (crédito: Foto: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF)

Em comemoração ao Dia Mundial da Voz, celebrado em 16 de abril, o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e o Hospital de Base de Brasília (HBDF) vão oferecer uma triagem fonoaudiológica na próxima semana. A ação é voltada para pessoas quem apresentam algum distúrbio na voz, como rouquidão persistente, cansaço e falhas constantes na voz.

Caso alguma alteração vocal seja identificada, o paciente será encaminhado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, onde seguirá o fluxo de atendimento na rede pública. O percurso inclui avaliação na Atenção Primária, consulta com médico otorrinolaringologista, exame de videolaringoscopia e, se necessário, início de fonoterapia.

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A ação contará com a participação de fonoaudiólogos da Secretaria de Saúde (SES-DF) e de estudantes de fonoaudiologia do Distrito Federal. Durante o atendimento, será aplicado um protocolo de rastreio desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), capaz de identificar sinais de desconforto ao falar e possíveis quadros de rouquidão. Os participantes passarão por triagem com avaliação vocal, que analisa aspectos como rouquidão e tensão vocal, além do preenchimento de questionários específicos.

Campanha

A campanha deste ano da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia tem como tema "Sua voz, sua história". O objetivo é chamar atenção para as mudanças da voz ao longo dos anos e quais sintomas indicam alerta.

Com o envelhecimento, a voz também muda, e alguns aspectos dessa mudança chamam a atenção para a saúde vocal. Idosos podem apresentar ao longo dos anos a voz mais fraca e trêmula. Além disso, o uso inadequado da voz, uso de medicações, refluxo gastroesofágico, tabagismo e pouco consumo de água interferem na saúde da voz.

A campanha chama atenção para a presbifonia, que é o padrão vocal que indica o envelhecimento da voz. Com cuidados com a saúde e acompanhamento de profissionais de fonoaudiologia, a voz na terceira idade pode ser preservada. O fonoaudiólogo é o responsável pela saúde vocal, com foco na prevenção de doenças.

Serviço:

Local: Hospital Regional da Asa Norte

Datas: 23 e 24 de abril

Horário: 8h às 12h e das 14h às 17h

Local: Hospital de Base de Brasília

Data: 23 de abril

Horário: 8h às 12h e das 14h às 17h

Público: Aberto ao público em geral, especialmente pessoas com queixas vocais