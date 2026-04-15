Dia Mundial da Voz: Hran e Hospital de Base oferecem triagem fonoaudiológica

Em comemoração ao Dia Mundial da Voz, celebrado em 16 de abril, o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e o Hospital de Base de Brasília (HBDF) vão oferecer uma triagem fonoaudiológica na próxima semana. A ação é voltada para pessoas quem apresentam algum distúrbio na voz, como rouquidão persistente, cansaço e falhas constantes na voz.
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Caso alguma alteração vocal seja identificada, o paciente será encaminhado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, onde seguirá o fluxo de atendimento na rede pública. O percurso inclui avaliação na Atenção Primária, consulta com médico otorrinolaringologista, exame de videolaringoscopia e, se necessário, início de fonoterapia.
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A ação contará com a participação de fonoaudiólogos da Secretaria de Saúde (SES-DF) e de estudantes de fonoaudiologia do Distrito Federal. Durante o atendimento, será aplicado um protocolo de rastreio desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), capaz de identificar sinais de desconforto ao falar e possíveis quadros de rouquidão. Os participantes passarão por triagem com avaliação vocal, que analisa aspectos como rouquidão e tensão vocal, além do preenchimento de questionários específicos.
Campanha
A campanha deste ano da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia tem como tema "Sua voz, sua história". O objetivo é chamar atenção para as mudanças da voz ao longo dos anos e quais sintomas indicam alerta.
Com o envelhecimento, a voz também muda, e alguns aspectos dessa mudança chamam a atenção para a saúde vocal. Idosos podem apresentar ao longo dos anos a voz mais fraca e trêmula. Além disso, o uso inadequado da voz, uso de medicações, refluxo gastroesofágico, tabagismo e pouco consumo de água interferem na saúde da voz.
A campanha chama atenção para a presbifonia, que é o padrão vocal que indica o envelhecimento da voz. Com cuidados com a saúde e acompanhamento de profissionais de fonoaudiologia, a voz na terceira idade pode ser preservada. O fonoaudiólogo é o responsável pela saúde vocal, com foco na prevenção de doenças.
Serviço:
Local: Hospital Regional da Asa Norte
Datas: 23 e 24 de abril
Horário: 8h às 12h e das 14h às 17h
Local: Hospital de Base de Brasília
Data: 23 de abril
Horário: 8h às 12h e das 14h às 17h
Público: Aberto ao público em geral, especialmente pessoas com queixas vocais