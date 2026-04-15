Como o ex-oposto Rafic Júnior se reinventou no pós-carreira

Entre treinos exaustivos, jogos decisivos e a pressão de ser o responsável por definir pontos, Rafic Haddad Júnior construiu a trajetória no vôlei como oposto. Ao deixar as quadras, precisou encontrar um novo caminho e foi justamente nas lições do esporte que encontrou a base para se reinventar no pós-carreira.

O ex-oposto, com passagens por clubes como Flamengo, Botafogo e UPIS/Brasília, além de experiências no exterior com Benfica (Portugal) e Galatasaray (Turquia), trocou as quadras pelo mundo dos negócios. Construiu uma nova carreira, baseada nos mesmos pilares que sustentaram a trajetória esportiva: disciplina, constância e resistência à pressão.

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A transição não foi imediata nem simples. Acostumado à lógica do esporte, em que desempenho é medido a cada ponto, Rafic encontrou no empreendedorismo um ambiente igualmente competitivo, mas com métricas e desafios diferentes. Foi ali que percebeu que parte do que havia aprendido como atleta poderia ser aplicada fora das quadras.

"O que eu trago de treinamento empresarial vem muito da parte do esporte, do que já vi sobre disciplina, sobre performance. A parte do esporte, a parte de desenvolvimento pessoal, cognitivo", conta Rafic. Com essa base, passou a se dedicar integralmente aos negócios e fundou a Alto Impacto Holding Educacional, voltada à formação de empresários e líderes. Hoje, o grupo registra faturamento anual superior a R$ 25 milhões e atua com programas de mentoria e desenvolvimento de alta performance.

A experiência acumulada no esporte virou método. Rafic passou a estruturar conteúdos e treinamentos com foco em comportamento, tomada de decisão e consistência — temas comuns tanto no esporte quanto no ambiente corporativo.

A nova fase também ganhou forma em livro. Na obra Cada Minuto Importa, publicada pela Editora Gente, ele reúne ferramentas e reflexões sobre produtividade e construção de carreira, a partir da própria trajetória. Se nas quadras a função era decidir pontos como oposto, fora delas o desafio passou a ser outro: sustentar resultados no longo prazo. Em comum, permanece a lógica que atravessa as duas carreiras — a de que desempenho não é episódico, mas construído diariamente.