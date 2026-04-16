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Paulo Henrique menciona Ibaneis em conversas com Vorcaro

Conversas de Whatsapp entre Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro indicam que o ex-ex-governador estava preocupado com a repercussão da operação com o Master e teria pedido argumentos para justificar a compra das carteiras pelo Banco de Brasília

Ibaneis já admitiu ter estado com Vorcaro, em
Ibaneis já admitiu ter estado com Vorcaro, em "algumas oportunidades", mas negou conversas sobre as negociações relacionadas ao BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) é mencionado em conversas de Whatsapp entre o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e o ex-presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. A transcrição das conversas consta na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que determinou a prisão de Paulo Henrique e de Daniel Lopes Monteiro, advogado vinculado ao escritório Monteiro Rusu, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema investigado.

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"O governador me pediu que preparasse um material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas", escreveu Paulo Henrique, se referindo à compra das carteiras de crédito falsas do Banco Master pelo BRB. 

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A defesa de Ibaneis Rocha se manifestou alegando que "o diálogo travado entre Daniel Vorcaro e o então presidente do BRB apenas corrobora, de forma inequívoca, o que foi apontado desde o início pela presente defesa". 

Em nota, os advogados do ex-governador alegaram que Ibaneis não acompanhava, não pressionou e não teve qualquer ingerência em operações realizadas pelas referidas instituições financeiras, tendo assegurado plena autonomia decisória à área técnica do BRB. 

"Caso houvesse participação direta ou acompanhamento próximo por parte do então chefe do Poder Executivo nas referidas operações,  seria manifestamente desnecessária a solicitação de elaboração de nota técnica destinada ao esclarecimento dos fatos para conhecimento do próprio governador", disse a nota, assinada pelos advogados Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay; Roberta Castro Queiroz, Marcelo Turbay Faria, Liliane de Carvalho Gabriel, Álvaro Chaves e Ananda França de Almeida Castro.

 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 16/04/2026 12:19
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