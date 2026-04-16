Paulo Henrique menciona Ibaneis em conversas com Vorcaro

Ibaneis já admitiu ter estado com Vorcaro, em "algumas oportunidades", mas negou conversas sobre as negociações relacionadas ao BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) é mencionado em conversas de Whatsapp entre o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e o ex-presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. A transcrição das conversas consta na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que determinou a prisão de Paulo Henrique e de Daniel Lopes Monteiro, advogado vinculado ao escritório Monteiro Rusu, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema investigado.

"O governador me pediu que preparasse um material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas", escreveu Paulo Henrique, se referindo à compra das carteiras de crédito falsas do Banco Master pelo BRB.

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A defesa de Ibaneis Rocha se manifestou alegando que "o diálogo travado entre Daniel Vorcaro e o então presidente do BRB apenas corrobora, de forma inequívoca, o que foi apontado desde o início pela presente defesa".

Em nota, os advogados do ex-governador alegaram que Ibaneis não acompanhava, não pressionou e não teve qualquer ingerência em operações realizadas pelas referidas instituições financeiras, tendo assegurado plena autonomia decisória à área técnica do BRB.

"Caso houvesse participação direta ou acompanhamento próximo por parte do então chefe do Poder Executivo nas referidas operações, seria manifestamente desnecessária a solicitação de elaboração de nota técnica destinada ao esclarecimento dos fatos para conhecimento do próprio governador", disse a nota, assinada pelos advogados Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay; Roberta Castro Queiroz, Marcelo Turbay Faria, Liliane de Carvalho Gabriel, Álvaro Chaves e Ananda França de Almeida Castro.