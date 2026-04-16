Quem é Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB preso pela PF

Paulo Henrique Costa presidiu o BRB entre janeiro de 2019 e novembro de 2025 - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Preso na manhã desta quinta-feira (16/4), o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, presidiu a instituição entre janeiro de 2019 e novembro de 2025.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, ele foi executivo em diferentes cargos na Caixa Econômica Federal entre 2001 e 2018 e no Banco Panamericano entre 2011 e 2013.

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Antes de assumir a presidência do BRB, ele estava como vice-presidente de Clientes, Negócios e Transformação Digital da Caixa Econômica Federal.

Paulo Henrique foi membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) e do Conselho de Administração da Brazilian Securities Companhia de Securitização.

Prisão

O ex-presidente do BRB foi preso no âmbito da 4ª fase da Operação Compliance Zero. Policiais federais cumpriram mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo.

Estão sendo investigados crimes financeiros, além de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.