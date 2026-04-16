Celina se manifesta sobre prisão de PHC e diz que assunto cabe à Justiça

Celina diz que caso do ex-presidente do BRB está com a Justiça - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que os desdobramentos envolvendo o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, estão sob responsabilidade do Poder Judiciário e devem ser conduzidos pelas instâncias competentes. A governadora se manifestou na manhã desta quinta-feira (16/4) após a prisão do ex-presidente.

Em nota divulgada à imprensa, a chefe do Executivo local destacou que cabe à Justiça a apuração dos fatos e eventual julgamento. “Os fatos envolvendo o ex-presidente do BRB estão sob análise do Poder Judiciário, a quem compete a devida apuração e julgamento”, informou.

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A governadora também ressaltou o posicionamento da atual gestão diante da crise que envolve a instituição financeira. Segundo ela, o Governo do Distrito Federal mantém compromisso “inegociável” com a transparência e a legalidade. “Desde o primeiro momento, todas as providências cabíveis foram adotadas, com total colaboração junto às autoridades competentes”, afirmou.

Celina Leão reforçou ainda que o governo seguirá acompanhando o caso e adotando as medidas necessárias. “Seguiremos atuando com responsabilidade, rigor e absoluta clareza, garantindo que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos”, concluiu.