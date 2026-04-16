Márcia Abrahão defende soberania nacional na disputa por terras raras

O avanço da disputa global por terras raras, as dificuldades da educação pública e os desafios do cenário político brasileiro foram temas do episódio #272 do Podcast do Correio, que reuniu as jornalistas Adriana Bernardes e Mariana Niederauer com a ex-reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abrahão. A conversa ampliou o olhar sobre questões estruturais do país e destacou como a ciência, economia e política estão interligadas.



Um dos principais pontos abordados foi o papel estratégico das chamadas “terras raras”. Esses elementos químicos são fundamentais para a produção de tecnologias como baterias, equipamentos eletrônicos e sistemas de energia limpa, o que tem intensificado o interesse global.

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Durante o episódio Abrahão, que lecionou como professora titular do Instituto de Geociências, destacou que muitas das áreas hoje consideradas valiosas já eram estudadas no Brasil há décadas. “A gente estudava essas rochas pela curiosidade científica. Hoje, elas estão no centro das atenções”, afirmou.

Regiões como o norte de Goiás, além de áreas na Amazônia, Ceará e Minas Gerais, concentram reservas importantes. No entanto, o debate vai além da existência desses recursos. O Brasil ainda enfrenta dificuldades para transformar essa riqueza em desenvolvimento econômico. O histórico de exportação de matéria-prima sem beneficiamento interno continua sendo um dos principais obstáculos.

A questão da soberania nacional também ganhou destaque. Segundo a ex-reitora, o país precisa garantir que a exploração desses recursos ocorra de forma estratégica. “O Brasil precisa assegurar que essa riqueza seja processada aqui, com desenvolvimento tecnológico e responsabilidade ambiental”. A legislação brasileira já estabelece que o subsolo pertence à União, mas o desafio está na criação de políticas que evitem exploração predatória e ampliem a capacidade industrial.

Outro eixo importante do debate foi o papel da ciência e das universidades. Pesquisas desenvolvidas sem aplicação imediata, como no caso das rochas estudadas décadas atrás, acabam se tornando essenciais no futuro. Reforçando a necessidade de investimento contínuo em pesquisa básica.

Apesar disso, o financiamento das universidades federais segue como um problema recorrente. Durante o podcast, foi defendida a criação de um modelo permanente de financiamento. “Não podemos depender de negociações anuais. É preciso estabilidade para planejar”, afirmou Abrahão. A falta de previsibilidade orçamentária compromete projetos de longo prazo e limita o avanço científico.

A discussão sobre educação também se estendeu à base do sistema. A qualidade do ensino público no Brasil ainda enfrenta desafios estruturais, como falta de infraestrutura e desvalorização da carreira docente.

No Distrito Federal, os problemas vão além da educação em sala. Questões como a falta de vagas em creches, dificuldades no sistema de saúde e limitações no transporte público foram citadas como exemplos da necessidade de políticas públicas mais integradas. A crise hídrica também aparece como um alerta para o futuro da região.

Na parte final do episódio, o debate avançou para o cenário político e os desafios das próximas eleições. O uso de inteligência artificial e a disseminação de desinformação foram apontados como riscos crescentes. “Ainda não estamos preparados para lidar com o impacto dessas tecnologias no processo eleitoral”, citou a ex-reitora ao lado das jornalistas.

O episódio do Podcast do Correio traz pontos de como o Brasil enfrenta desafios complexos e interligados, que exigem planejamento, investimento em ciência e fortalecimento das instituições para garantir desenvolvimento sustentável.

Para assistir ao episódio completo, acesse o canal do Correio Braziliense no YouTube ou no Spotify e confira o conteúdo.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe