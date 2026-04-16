Ibaneis: Defesa nega pressão sobre o BRB após mensagens citadas por Mendonça

Os advogados de defesa do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) se pronunciaram após ele ser citado em conversas do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. As mensagens foram divulgadas na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
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"O governador (Ibaneis Rocha) me pediu que preparasse um material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas", teria escrito Paulo Henrique Costa para Vorcaro referindo-se à compra das carteiras de crédito podres do Banco Master pelo BRB.
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Segundo a defesa, o diálogo divulgado "corrobora, de forma inequívoca, o que foi apontado, desde o início, pela presente defesa". A nota é assinada pelo grupo Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados, e pelos advogados Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay, Roberta Castro Queiroz, Marcelo Turbay Freiria, Liliane de Carvalho Gabriel, Álvaro Chaves, Ananda França de Almeida.
Leia a nota na íntegra:
A defesa do ex-Governador Ibaneis Rocha esclarece que o diálogo travado entre Daniel Vorcaro e o então Presidente do BRB apenas corrobora, de forma inequívoca, o que foi apontado, desde o início, pela presente defesa. O ex-Governador não acompanhava, não pressionou e tampouco teve qualquer ingerência em operações realizadas pelas referidas instituições financeiras, tendo assegurado plena autonomia decisória à área técnica do BRB. Caso houvesse participação direta ou acompanhamento próximo por parte do então Chefe do Poder Executivo nas referidas operações, seria manifestamente desnecessária a solicitação de elaboração de nota técnica destinada ao esclarecimento dos fatos para conhecimento próprio do Governador.