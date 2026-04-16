Homem que matou idoso em briga de trânsito é preso

Homem que matou idoso em briga de trânsito após agressões é preso por homicídio qualificado - (crédito: Reprodução/Freepick)

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (16/4) por policiais civis da 21ª Delegacia de Polícia, suspeito de envolvimento na morte de um idoso durante uma briga de trânsito, na CSE 6, em Taguatinga. O crime aconteceu após uma discussão entre os dois.

De acordo com as investigações, após o desentendimento, o agressor teve um ataque de fúria. Ele teria agredido a vítima, pisado em sua cabeça e, em seguida, passado com a moto por cima do corpo do idoso. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado (11/4).



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A delegada responsável pelo caso, Elizabeth Frade, destacou a gravidade da ocorrência e a brutalidade da ação. “Foi um crime extremamente violento, motivado por uma discussão banal de trânsito. As circunstâncias indicam um completo descontrole por parte do autor”, afirmou.

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Ainda segundo a delegada, o suspeito foi localizado e preso após diligências da equipe policial. “Conseguimos identificar e prender o autor rapidamente. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso”, completou. O homem deve responder por homicídio qualificado.