Acidente entre três carros trava o Eixão Sul na manhã desta quinta

Um acidente envolvendo três carros, por volta das 11h desta quinta-feira (16/4), gerou transtorno no trânsito de Brasília. O acidente ocorreu no Eixão, na altura da 104 Sul, sentido Rodoviária do Plano Piloto. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito federal (CBMDF), os ocupantes dos veículos ligados à ocorrência não ficaram gravemente feridos.

Dois condutores e dois passageiros foram encaminhados para hospitais próximos e estavam conscientes e orientados.

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Testemunhas afirmaram que um Jeep Compass branco estava na faixa sentido sul quando tentou avançar para a outra faixa e, ao voltar para a faixa sul, bateu em um Hyunday ix35 preto que vinha no mesmo sentido. O carro preto tombou, atravessando a faixa sentido norte e batendo em uma árvore. Após a batida, o carro branco perdeu a direção e bateu em um Onix preto na faixa sentido norte. A parte frontal dos veículos ficaram destruídas.

Ao chegaram ao local, os bombeiros realizaram a sinalização e o isolamento da área, bem como o gerenciamento de riscos. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes foram atendidos conforme o protocolo de trauma.

Em seguida, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a ocorrência. De acordo com a equipe de bombeiros, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Colaborou Luana Nogueira