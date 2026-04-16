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TRÂNSITO

Acidente entre três carros trava o Eixão Sul na manhã desta quinta

Ocorrência na altura da 104 Sul gerou transtorno no tráfego na capital federal. Ao todo, quatro vítimas foram levadas ao hospital com ferimentos leves

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (16/4) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)
Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (16/4) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

Um acidente envolvendo três carros, por volta das 11h desta quinta-feira (16/4), gerou transtorno no trânsito de Brasília. O acidente ocorreu no Eixão, na altura da 104 Sul, sentido Rodoviária do Plano Piloto. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito federal (CBMDF), os ocupantes dos veículos ligados à ocorrência não ficaram gravemente feridos.

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Dois condutores e dois passageiros foram encaminhados para hospitais próximos e estavam conscientes e orientados.

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Testemunhas afirmaram que um Jeep Compass branco estava na faixa sentido sul quando tentou avançar para a outra faixa e, ao voltar para a faixa sul, bateu em um Hyunday ix35 preto que vinha no mesmo sentido. O carro preto tombou, atravessando a faixa sentido norte e batendo em uma árvore. Após a batida, o carro branco perdeu a direção e bateu em um Onix preto na faixa sentido norte. A parte frontal dos veículos ficaram destruídas.

Ao chegaram ao local, os bombeiros realizaram a sinalização e o isolamento da área, bem como o gerenciamento de riscos. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes foram atendidos conforme o protocolo de trauma.

Em seguida, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a ocorrência. De acordo com a equipe de bombeiros, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Colaborou Luana Nogueira

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 16/04/2026 13:24 / atualizado em 16/04/2026 14:21
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