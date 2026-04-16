Cine Brasília comemora 66 anos com mostra gratuita de filmes nacionais

Por João Pedro Zamora*

Entre os dias 17 e 22 de abril, o Cine Brasília preparou uma programação especial em celebração aos seus 66 anos. O cinema recebe a mostra gratuita "A Cinemateca é Brasileira: da Comédia ao Drama", reunindo 23 produções nacionais, entre curtas e longas-metragens, que expõem diferentes momentos, estéticas e linguagens do cinema brasileiro.

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A comemoração une o aniversário do Cine Brasília ao aniversário da capital federal, uma vez que ambos foram inaugurados em abril de 1960.

A seleção de longas reúne os dramas A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Roberto Santos; Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert; São Bernardo, de Leon Hirszman; Última Parada 174, de Bruno Barreto; Amei um Bicheiro, de Jorge Ileli e Paulo Wanderley; e Los Silencios, de Beatriz Seigner.

As comédias também estão presentes com Saneamento Básico, o Filme, de Jorge Furtado; Candinho, de Abílio Pereira de Almeida; e Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, de Roberto Farias, que também incorpora elementos do musical.

O suspense e o terror marcam presença em obras como O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra; Morto Não Fala, de Dennison Ramalho; e O Estranho Mundo de Zé do Caixão, de José Mojica Marins. A ficção científica e a fantasia surgem em Abrigo Nuclear, também de Roberto Farias.

A mostra contempla ainda o documentário e as formas híbridas, com Últimas Conversas, de Eduardo Coutinho; e Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queirós, que transita entre ficção e não ficção. Já a animação ganha espaço com O Menino e o Mundo, de Alê Abreu, que combina aventura e utiliza técnicas de desenho e pintura. A programação completa pode ser conferida no site cinebrasilia.com ou na página do Instagram @cinebrasiliaoficial.

A iniciativa da Cinemateca Brasileira é realizada pela terceira vez por meio do projeto Viva Cinemateca e apresenta a variedade de obras brasileiras que trabalham com gêneros como comédia, drama, suspense, documentário, animação e ficção científica, mas sem abrir mão da identidade própria. Todas as sessões da mostra são gratuitas.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates