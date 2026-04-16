Celina Leão anuncia investimentos para a região do Paranoá

Governadora Celina Leão entregou, nesta quinta-feira (16/4/2026), 15 novos micro-ônibus que vão atender o Paranoá e o Itapoã - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A governadora Celina Leão (PP) cumpriu uma extensa agenda na região Norte do Distrito Federal na manhã desta quinta-feira (16/4). Os compromissos focaram na segurança hídrica, mobilidade urbana e infraestrutura social, com destaque para a entrega de 15 novos micro-ônibus e a vistoria nas obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, que beneficiará cerca de um milhão de moradores de Sobradinho, Planaltina, Paranoá e Itapoã.

Com investimento de R$ 34 milhões, as obras de saneamento incluem dois novos reservatórios com capacidade para oito milhões de litros. "Essa obra é uma das mais importantes que o nosso governo está deixando. Brasília já foi penalizada pela escassez de água e racionamento, e isso foi resolvido com planejamento", afirmou Celina Leão.

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Segundo o presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), Luís Antônio Almeida Reis, a estrutura trará resiliência ao sistema. "Os reservatórios ajudam a manter a qualidade, quantidade e pressão de água em toda a região Norte", explicou.

Mobilidade e educação

No transporte público, a entrega de 15 micro-ônibus para as linhas circulares do Paranoá e Itapoã deve viabilizar 180 novas viagens por dia. "Significa dez minutos a menos na parada. Isso é cuidar do dia a dia da população", pontuou a governadora. O secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, destacou que os veículos são mais ágeis e menos poluentes.

A agenda também marcou o início das obras da nova Feira Permanente do Paranoá, um investimento de R$ 12 milhões. Além disso, a governadora assinou mais de 30 ordens de serviço pelo programa "GDF na Sua Porta", abrangendo iluminação e infraestrutura rural. "O programa é a solução para dar força para as nossas administrações resolverem o problema do cidadão", destacou Celina.

A governadora vistoriou as obras do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) do Paranoá Parque, que atenderá 188 crianças, e do 13º Centro Olímpico e Paralímpico (COP) da cidade. De acordo com a secretária de Educação interina, Iêdes Braga, a nova creche representa um impacto real para as famílias: "Estamos ampliando oportunidades e cuidando do futuro das nossas crianças".