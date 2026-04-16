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PCDF inicia emissão da nova Carteira de Identidade Nacional no exterior

Novo documento substitui o antigo RG pelo CPF. Para retirar, cidadãos devem ir ao consulado brasileiro local

A nova Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como identificador único em todo o território nacional, substituindo o antigo RG - (crédito: Divulgação)
A nova Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como identificador único em todo o território nacional, substituindo o antigo RG - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou, nesta quinta-feira (16/4), a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para brasileiros residentes no exterior, realizada em suas respectivas unidades consulares.

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A nova Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como identificador único em todo o território nacional, substituindo o antigo RG. A mudança ocorre para aumentar a segurança e diminuir o risco de fraudes. Dentro dos consulados, serão utilizados os mesmos modos de cadastro realizados no Brasil.

A implantação do serviço ocorreu por ato oficial no Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, com a presença da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, do cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, do cônsul-geral adjunto, Paulo Roberto Amora Alvarenga, do secretário de Governo Digital do MGI, Rogério Mascarenhas, e da diretora adjunta do Instituto de Identificação da PCDF, Vanessa Spagnolo.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/04/2026 20:05
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