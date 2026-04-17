Dois homens envolvidos em desvio de medicações de câncer estão foragidos

10° Delegacia de Polícia do Distrito Federal procura dois "mandantes" do esquema de "lavagem" de medicações - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação)

Na manhã desta sexta-feira (17/4), a Polícia Civil do Distrito Federal (PMDF) expediu cinco mandados de prisão contra criminosos envolvidos em esquema de "lavagem" de medicações utilizadas no tratamento de doenças como câncer, enfermidades autoimunes e terapia medicamentosas de pessoas transplantadas. Os mandados de prisão preventiva foram destinados aos "mandantes" do esquema. Dois deles estão foragidos pela polícia.

Suspeitos de serem responsáveis pelo esquema que movimentou cerca de R$ 4 milhões nas vendas ilícitas de medicações, Alecio Soares Silva e Danilo Gonçalves estão sendo procurados pela PCDF. Segundo o delegado-chefe da 10° Delegacia de Polícia, Laércio Rosseto, os líderes da organização criminosa atuavam com vendas em, ao menos, cinco unidades da federação: Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

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Ainda segundo o delegado-chefe, os produtos, muitos deles termossensíveis e avaliados em até R$ 40 mil por ampola, eram retirados de uma distribuidora no Aeroporto Internacional de Brasília e reinseridos no mercado sem controle adequado de armazenamento, o que pode comprometer o princípio ativo, reduzir a eficácia e até provocar efeitos adversos.

O esquema criminoso não apenas retirava os medicamentos do estoque, como viabilizava o transporte e manipulava notas fiscais para vender os remédios através de empresas "fantasmas" — uma delas, localizada em Samambaia. O grupo atuava com emissão de notas fiscais frias, muitas vezes sem registro de entrada das mercadorias. Parte dos remédios desviados tinha origem em outros estados e era destinada aos hospitais.

Os criminosos estão sendo procurados e respondem pelos crimes de organização criminosa, falsificação ou alteração de produtos medicinais e furto qualificado e receptação.