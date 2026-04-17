Dois homens envolvidos em desvio de medicações de câncer estão foragidos

Na manhã desta sexta-feira (17/4), a Polícia Civil do Distrito Federal (PMDF) expediu cinco mandados de prisão contra criminosos envolvidos em esquema de "lavagem" de medicações utilizadas no tratamento de doenças como câncer, enfermidades autoimunes e terapia medicamentosas de pessoas transplantadas. Os mandados de prisão preventiva foram destinados aos "mandantes" do esquema. Dois deles estão foragidos pela polícia.
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Suspeitos de serem responsáveis pelo esquema que movimentou cerca de R$ 4 milhões nas vendas ilícitas de medicações, Alecio Soares Silva e Danilo Gonçalves estão sendo procurados pela PCDF. Segundo o delegado-chefe da 10° Delegacia de Polícia, Laércio Rosseto, os líderes da organização criminosa atuavam com vendas em, ao menos, cinco unidades da federação: Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
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Ainda segundo o delegado-chefe, os produtos, muitos deles termossensíveis e avaliados em até R$ 40 mil por ampola, eram retirados de uma distribuidora no Aeroporto Internacional de Brasília e reinseridos no mercado sem controle adequado de armazenamento, o que pode comprometer o princípio ativo, reduzir a eficácia e até provocar efeitos adversos.
O esquema criminoso não apenas retirava os medicamentos do estoque, como viabilizava o transporte e manipulava notas fiscais para vender os remédios através de empresas "fantasmas" — uma delas, localizada em Samambaia. O grupo atuava com emissão de notas fiscais frias, muitas vezes sem registro de entrada das mercadorias. Parte dos remédios desviados tinha origem em outros estados e era destinada aos hospitais.
Os criminosos estão sendo procurados e respondem pelos crimes de organização criminosa, falsificação ou alteração de produtos medicinais e furto qualificado e receptação.