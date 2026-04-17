Homens que roubaram clínica e prenderam vítimas em consultório são presos

Os homens foram encaminhados à 15ª DP para as diligências legais - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação)

Na última quinta-feira (16/4), dois homens foram presos após assaltarem uma clínica odontológica em Ceilândia e trancarem as vítimas no consultório.Segundo a polícia, os homens entraram no consultório por volta das 10h30 portando um revólver e uma faca.

Ao anunciaram o assalto, eles agrediram uma das vítimas com uma coronhada. Os homens roubaram pertences pessoais das vítimas como celulares, carteiras, bolsas e cartões. Depois de realizarem o crime, ele fugiram do local. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Pessoas que passavam no local acharam a movimentação esquisita e acionaram a polícia. Após ser acionada, equipes da 15ª DP se deslocaram ao consultório. Os policiais arrombaram a porta e libertaram as vítimas.

Com informações e descrição dos suspeitos, as equipes começaram uma operação para localizar os dois homens. Um deles perto do local do crime por uma patrulha. Ao perceber a presença da polícia, ele se desfez dos objetos das vítimas e fugiu. Os itens foram apreendidos e devolvidos aos proprietários.

Após a fuga, a procura pelos indivíduos se intensificou. Mais tarde, no mesmo dia, os dois foram localizados e presos enquanto faziam compras com os cartões das vítimas. Após serem presos, os homens foram encaminhados à 15ª DP.