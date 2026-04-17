Michelle Bolsonaro rebate Izalci e reafirma apoio a Celina no DF

Michele Bolsonaro rebate Izalci e reafirma apoio a Celina no DF - (crédito: Instagram)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) rebateu o anúncio do senador Izalci Lucas (PL-DF) de que é pré-candidato ao Governo do Distrito Federal.

Por meio de nota oficial divulgada nas redes sociais nesta quinta-feira (16/4), Michelle afirma que "causa estranheza a matéria que menciona o senador Izalci Lucas como pré-candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PL sem que haja qualquer construção legítima nesse sentido".

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Michelle é amiga e apoiadora da governadora Celina Leão (PP) e afirma no comunicado que o endosso à atual chefe do Executivo local como pré-candidata para as eleições de 2026 ficou definido com Valdemar Costa Neto, presidente do PL.

Mencionou ainda que entrou em contato com a deputada federal Bia Kicis e foi informada de que não houve reunião ou qualquer deliberação no sentido de apoiar a pré-candidatura de Izalci. "Política de verdade se faz com responsabilidade, diálogo e compromisso com a palavra", escreveu Michele.

Em entrevista ao CB.Poder da última quarta-feira (15/4), Izalci afirmou sua intenção de disputar o Governo do Distrito Federal e disse que aparece em empate técnico nas pesquisas com nomes como Celina Leão e José Roberto Arruda (PSD), mesmo sem ter sido anunciado oficialmente como candidato pelo PL.

Assista à entrevista: